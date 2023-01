Papa Ratzinger, quando e come si svolgono i funerali di Benedetto XVI: tutte le autorità, ecco chi partecipa alle esequie

Roma. Mentre proseguono le visite dei fedeli e gli omaggi al feretro di Benedetto XVI, ancora esposto nella basilica di Piazza San Pietro, iniziano ad arrivare anche maggiori dettagli sull’imminente funerale e sepoltura del papa emerito, rituale in programma per la giornata di domani, giovedì 5 gennaio 2023, in Piazza San Pietro, ore 9.30. Per la prima volta nella storia, a celebrare il funerale di un Papa, sarà un altro Papa, il pontefice in carica Papa Francesco, al posto del decano dei cardinali. Un iter prestabilito per la sepoltura di un Papa emerito, c’è da dire, non esiste, ma il punto di partenza sono state senza dubbio le ultime volontà di Ratzinger, che aveva chiesto una cerimonia nella massima semplicità.

Dove vedere i funerali di Ratzinger in tv: come seguire la cerimonia in diretta e streaming, orari e canali

I funerali di Papa Ratzinger, la cerimonia

Intanto, l’Ufficio preposto alle Celebrazioni Liturgiche del Vaticano ha pubblicato il libretto che guiderà la liturgia dei funerali. Nelle ultime ore, il rituale è stato definitivamente approvato anche da Papa Francesco. Il tutto non differirà molto dalla liturgia consueta adottata per un papa regnante, se non per due aspetti fondamentali: colui che celebrerà la messa, cioè Papa Francesco, e il programma delle orazioni: ”La base della liturgia è quella – ha chiarito il direttore della sala stampa d’Oltretevere Marco Bruni – con alcuni elementi originali che danno al rito una sua originalità. Gli elementi mancanti sono quelli più attinenti al Pontefice regnante, come le suppliche finali, la supplica della diocesi di Roma e delle Chiese orientali che sono molto specifiche del papa ‘attivo”.

La sepoltura del pontefice emerito

Per quanto concerne, invece, la sepoltura alla fine della cerimonia, il feretro di Benedetto XVI verrà tumulato nella tomba delle Grotte Vaticane, nei sotterranei della basilica di San Pietro. Nello stesso luogo si trovava anche Giovanni Paolo II prima della beatificazione. La bara avrà tre strati: il primo costituito da un rivestimento in cipresso, che precede uno strato in zinco e un altro in legno – rovere con ogni probabilità. All’interno della bara, poi, verranno riposte le monete e le medaglie coniate durante il Pontificato di Benedetto XVI. Infine, in un cilindro di metallo, ci sarà il rogito, un testo che descrive il Pontificato di Ratzinger, oltre ai pallii, le vesti da lui indossate nelle funzioni presiedute nel corso della sua carriera ecclesiastica.

I partecipanti alla cerimonia

Le delegazioni presenti al funerale di Bendetto XVI saranno quella italiana, con il capo dello Stato Mattarella, e quella tedesca, con alla guida Frank-Walter Steinmeier insieme al Cancelliere Olaf Sholz. Le restanti, saranno a titolo personale. I leader politici, invece, che hanno già confermato la loro presenza sono: i monarchi del Belgio, Filippo e Mathilde, e la Regina Sofia, madre del re di Spagna. E poi, ancora: il presidente polacco Andrzej Duda, quello portoghese Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa e il loro omologo polacco Katalin Novak. Tra i leader religiosi, invece, ci saranno il Patriarca di Antiochia dei Siri, Ignazio Youssef III Younan, il metropolita della Chiesa russa Antonij di Volokolamsk e una delegazione del Patriarcato ortodosso di Costantinopoli.