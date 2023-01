Dove vedere i funerali di Ratzinger in tv: come seguire la cerimonia in diretta e streaming, orari e canali

Dopo una lunga malattia sabato scorso, proprio nell’ultimo giorno dell’anno, papa Emerito Benedetto XVI è morto. E domani ci sarà l’atteso funerale. Ma si potrà seguire in diretta tv? E a che ora? Queste sono le domande che si susseguono perché la morte di Papa Raztinger ha avvicinato tutti e rappresenta un evento importante, un pezzetto di storia. Saranno diverse, infatti, le reti televisive che seguiranno in diretta i funerali ed è per questo che noi de il Corriere della Città abbiamo pensato di ‘riassumere’ qui l’intero programma sull’esequie, presiedute da Papa Francesco. Per la prima volta, infatti, i funerali di un Papa verranno celebrati da un altro Papa.

Papa Ratzinger, la salma esposta oggi a San Pietro. Fedeli in coda per l’ultimo saluto, Mattarella entra per primo

A che ora ci saranno i funerali di Papa Ratzinger?

I funerali del Papa Emerito si terranno domani, giovedì 5 gennaio, a partire dalle 9.30 sul Sagrato della Basilica di San Pietro. A presiedere la Santa Messa, come già anticipato, sarà Papa Francesco: ci sarà la celebrazione eucaristica, poi il feretro sarà portato nella Basilica di San Pietro. O meglio, nelle Grotte Vaticane per la tumulazione.

Dove seguire le esequie in diretta tv

Ma dove seguire l’evento in diretta tv? Rai 1 in questi giorni ha raccontato la figura di Papa Ratzinger e, quindi, di conseguenza seguirà anche i funerali. Alle 8.45, infatti, inizierà lo speciale del TG1, che andrà avanti fino alle 12. Su Canale 5, invece, ci sarà uno speciale di Mattino Cinque News, che prenderà il via alle 8.35 e andrà in onda fino alle 13, quando la linea poi passerà al TG5. Ma non finisce qui. I funerali si potranno seguire in diretta anche su TV2000 a partire dalle 9.30. Tutto, ovviamente, sarà disponibile sì in diretta tv, ma anche in streaming sui portali Rai Play e Mediaset Play.