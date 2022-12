La morte di Papa Ratzinger e il dolore della parrocchia: ‘Era il Papa di Casal Bertone’

Roma. Lutto nel mondo della chiesa a causa della morte di Papa Ratzinger. Le sue condizioni di salute erano precarie e l’uomo si è spento oggi all’età di 95 anni. Sentito il cordoglio dei fedeli, adesso uniti nel suo ricordo. Questa mattina hanno suonato le campane riunendosi poi per la recita del rosario. Sono i fedeli della parrocchia di Santa Maria Consolatrice, a Casal Bertone, che dal 1997 al 2005 ha visto il cardinale Ratzinger come titolare.

La morte di Papa Ratzinger e il ricordo dei fedeli

È vivo il ricordo dei fedeli della parrocchia, come racconto all’Ansa Don Luigi Lani: ‘Tanta emozione, tanti ricordi vivi nella sua presenza, tanti momenti di festa condivisi con lui’. Qui lo ricordano come il papa di Casal Bertone, alcuni come anche io nonno…’. Le precarie condizioni de Papa emerito erano state annunciate da Papa Francesco lo scorso 28 dicembre nel corso di un’udienza generale e in questa circostanza la parrocchia aveva affisso uno striscione che recitava: ‘La tua casa prega per te’. Sempre il 28 dicembre è stata inoltre celebrata una messa ‘per sostenerlo in questo momento, affinché potesse viverlo come una gioia’.

Il legame con la parrocchia

Un legame forte, intenso, quello che univa Ratzinger alla parrocchia e che non si è mai interrotto, nemmeno quando venne eletto Papa: ‘La prima visita in una parrocchia romana è stata proprio qui, il 18 dicembre del 2005’, ricorda Don Lani che ancora non era parroco della Comunità. Non sono mancati poi i doni da parte del Santo Padre, gesti che testimoniavano la sua costante presenza ed il suo affetto per la comunità anche se lontano. ‘L’ultimo era arrivato a maggio, un calice e una pisside‘ oggetti che ora resteranno alla parrocchia come ricordo del Pontefice.