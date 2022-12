Muore Papa Ratzinger e la Rai cambia il palinsesto in tv: ecco tutte le modifiche

Alla vigilia del nuovo anno è morto il Papa emerito Benedetto XVI. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto dentro di noi, per questo la Rai ha modificato il palinsesto di questa sera (e non solo). L’attesissimo programma “L’anno che verrà” con Amadeus subirà dei ritardi? Ecco tutti i cambiamenti della programmazione di stasera.

La morte di Papa Ratzinger

L’emerito Papa Benedetto XVI si è spento proprio oggi, a Roma. Le sue condizioni erano gravi da un po’ di mesi e negli ultimi giorni la situazione si era aggravata. Il Papa aveva 95 anni e ha lasciato un grande vuoto dentro il cuore di tutti i cristiani. A partire da lunedì 2 gennaio, per tre giornate, la salma sarà esposta nella Basilica di San Pietro in Vaticano, così tutti i fedeli potranno lasciargli un ultimo saluto.

Il cambio di palinsento in ricordo di Ratzinger

Stasera su Rai 1 è attesissimo l’iconico programma “L’anno che verrà” che da anni accompagna gli italiani nella sera del 31 dicembre. Il programma condotto da Amadeus è uno dei più seguiti della tv italiana, ma stasera potrebbe esserci qualche sorpresa perché la Rai ha deciso di fare alcune modifiche al palinsesto per ricordare il Papa.

La rimodulazione

La Rai non rimane indifferente alla scomparsa di Papa Benedetto XVI: già stasera è previsto uno speciale sulla sua vita dalle 17 alle 18:45, solo dopo andrà in onda L’eredità. Durante tutta la serata ci saranno degli intervalli da “L’anno che verrà” per ricordare il papa con dei brevi servizi che ci faranno ripercorrere la sua vita. Sono cancellati i programmi: Linea Bianca, passaggio a Nord-Ovest e Italia sì!. Lo show di Amadeus inizia tradizionalmente con un messaggio da parte del Presidente del Consiglio. Quest’anno, dopo la comunicazione di Mattarella non ci sarà il volto di Amadeus, bensì uno speciale sul Papa.

I funerali del Papa in diretta Rai

I funerali del Papa si svolgeranno giovedì 5 gennaio ed è previsto un grande traffico nella città di Roma, con fedeli che arriveranno da tutto il mondo. Chi vorrebbe assistere ma non può andare a Roma non deve preoccuparsi, la Rai ha pensato anche a questo! I funerali, infatti, saranno trasmessi in diretta su Rai 1, come fa sapere TV Pop. Non è ancora chiaro l’orario preciso in cui avverrà la funzione.