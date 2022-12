L’anno che verrà su Rai 1, Nino Frassica ha il Covid: ‘Il 31 non ci sarò’

Il nuovo anno è alle porte e molti italiani hanno deciso di rimanere a casa per aspettare il 2023 seguendo “L’anno che verrà“, l’iconico programma su Rai condotto da Amadeus. Nino Frassica era uno dei primi nomi annunciati per lo show, ma è risultato positivo al Covid 19 e non parteciperà.

L’anno che verrà su Rai 1

Dopo due anni di pandemia da Covid-19 molti italiani ancora non se la sentono di fare grandi festeggiamenti o di partecipare a eventi che prevedono un gran numero di persone, nemmeno a Capodanno. Ecco perché si prevede un record di ascolti per “L’anno che verrà“, il tradizionale programma del 31 dicembre in diretta su Rai 1. Come tradizione, ormai dal 2015, il conduttore sarà Amadeus e lo show quest’anno si terrà a Perugia. Lo spettacolo inizierà dopo il consueto messaggio da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che avverrà intorno alle 21, dopodiché si prevede una serata all’insegna della musica e del divertimento. Sarà possibile seguire lo show anche in streaming su Rai Play.

Gli Ospiti a “L’anno che verrà”

Gli ospiti del programma saranno tantissimi e non sono stati resi noti tutti i nomi perché la serata sarà ricchissima di sorprese. Sul palco si alterneranno musica e scene attoriali, ecco alcuni dei personaggi che prenderanno parte allo spettacolo: Iva Zanicchi, Umberto Tozzi, Raf, I ricchi e poveri, Nek, Piero Pelù, Noemi, Mr Rain, Dargen d’Amico, Moda, Francesco Renga, Donatella Rettore, LDA, Maria Bazar, Tracy Spencer e Sandy Marton. Durante la serata ci saranno varie sorprese e ospiti inediti, come Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, protagonisti di Tale e quale show. Tra i primi nomi ad esser resi noti c’era proprio quello di Nino Frassica, ma non parteciperà più al programma.

Nino Frassica ha il Covid

Il nome di Nino Frassica è stato tra i primi ad essere reso noto dalla Rai e per lui erano previsti vari interventi al fianco di Amadeus. Sarebbe dovuto salire sul palco varie volte con diversi sketch divertenti per far ridere il pubblico italiano. E’ arrivata una notizia dell’ultima ora e Nino Frassica non parteciperà allo show perché è positivo al Covid. “Purtroppo non ci sarò, anche io vedrò lo spettacolo da casa” ha dichiarato.