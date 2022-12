Frozen 2 in tv su Rai 2: anticipazioni, canzoni, personaggi e dove vedere il film in streaming

La programmazione delle feste lascia ampio spazio alla scelta. Le varie reti televisive, infatti, in occasione delle festività natalizie, prevedono un palinsesto ricco di film, spettacoli e anche cartoni animati per soddisfare anche i giovanissimi telespettatori. E per la giornata di oggi, giovedì 29 dicembre, alle 21 e 20 su Rai 2 andrà in onda: Frozen 2 – Il segreto di Arendelle.

Il ritorno di Frozen

Il ritorno di Frozen terrà non solo bambini, ma anche tanti adulti, incollati al piccolo schermo stasera. E le nuove avventure di uno dei film di animazioni che ha incassato di più nella storia del cinema con la sua prima uscita vedono Elsa alla guida della città di Arendelle. Una cittadina che sta attraversando un periodo di serenità e allegria. Tutto mentre Kristoff sembra pronto a dichiarare i suoi sentimenti ad Anna, la simpatica e allegra principessa con la quale aveva legato nella precedente edizione.

La trama

La storia riprende da quando tre anni dopo l’incoronazione di Elsa, la regina vive nel palazzo reale di Arendelle con Anna, il pupazzo di neve Olaf, Kristoff e la sua renna Sven. Una notte, Elsa sente una sorta di richiamo, lo segue e risveglia involontariamente gli elementi, che tolgono ad Arendelle l’acqua e il fuoco e la sottopongono a un terremoto e a fortissime raffiche di vento, costringendo tutti gli abitanti del regno a evacuare la città. Che cosa succederà in seguito?

Il film di animazione è del 2019 ed è diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, che è anche l’autrice di Frozen -Il regno di ghiaccio del 2013. Un film basato sulla fiaba di Hans Christian Andersen.