Palinsesto Mediaset, cosa va in onda su Canale 5 per le festività 2022/23: film, serie tv, il concerto de Il Volo

Con la prima parte della stagione televisiva che va in archivio, Mediaset ha definito i palinsesti relativi alle festività natalizia del 2022/23. Ecco, salvo variazioni, cosa andrà in onda in prima serata su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 nell’ultimo mese del 2022 e nella prima settimana del 2023.

La programmazione Mediaset per Canale 5

Di seguito, tutta la programmazione di Canale 5 per le festività natalizie.

LUNEDI | Continua l’appuntamento con il Grande Fratello Vip.

MARTEDI/MERCOLEDI | Il 7 dicembre c’è Incastrati, serie in due puntate (la seconda giovedì 8 dicembre) con Ficarra e Picone. Dopo i film, da fine anno la seconda stagione di Sissi.

GIOVEDI | Dopo Incastrati, spazio ai film.

VENERDI | Terminata Passaporto per la Libertà (ultima puntata il 15 dicembre), spazio ai film.

SABATO | Arriva il Grande Fratello Vip nelle serate del 10 e 17 dicembre, mentre per la vigilia di Natale l’appuntamento è con Il Volo, in una serata evento dal titolo Il Volo – Natale a Gerusalemme, e per l’ultimo dell’anno con il tradizionale concertone Capodanno in Musica. Il sabato sera tornerà poi a Maria De Filippi con la nuova stagione di C’è Posta per Te dal 7 gennaio.

DOMENICA | Dopo una serie di film, è in programma il 18 dicembre uno speciale su Gerusalemme di Viaggio nella Grande Bellezza con Cesare Bocci. Il 1° gennaio 2023, invece, il Concerto di Natale per la Pace, che trasloca dalla sera della vigilia di Natale (qui il cast).

Tra i film previsti su Canale 5, le prime tv de Il giardino segreto (domenica 11 dicembre) e Vi presento Christopher Robin, Downton Abbey (mercoledì 14 dicembre) e Il primo Natale di Ficarra e Picone.

Per Italia Uno

Serate tutte dedicate ai film quelle di Italia 1, a cominciare dall’ormai tradizionale appuntamento con Una poltrone per due la sera del 24 dicembre. Tra i film di Natale previsti, inoltre, Miracolo nella 34° strada, Mamma ho perso l’aereo, L’attimo fuggente e Mrs Doubtfire. Sempre a dicembre, Ti presento i miei, Io sono leggenda, Now You See Me e Now You See Me 2.

Nel dettaglio, la serata del lunedì avrà il ciclo “Action” con Braven, xXx, Die Hard e Trappola di cristallo; la serata del mercoledì per il ciclo “Avventura” con The Endless – Viaggi nel tempo in prima tv, Scontro tra titani e La furia tra titani; la serata del sabato per il ciclo “Family” con Kung Fu Panda, Kung Fu Panda 2, Kung Fu Panda 3 e The Grinch. Per quanto riguarda Le Iene, termineranno la programmazione il 13 dicembre e torneranno il 10 gennaio. Inside, invece, saluterà a dicembre e farà ritorno con ogni probabilità in primavera.

Per Rete 4

LUNEDI | Quarta Repubblica in onda fino al 12 dicembre, poi film. Il programma di Nicola Porro riprenderà il 9 gennaio.

MARTEDI | Dal 20 dicembre arriva Zona Bianca, che riconsegnerà la serata a Fuori dal Coro il 10 gennaio.

MERCOLEDI | Controcorrente – Prima Serata in onda fino al 7 dicembre, poi film. Il programma di Veronica Gentili riprenderà l’11 gennaio.

GIOVEDI | Dritto e Rovescio in onda fino al 15 dicembre, poi, dal 22 dicembre, la serie documentaristica in tre puntate della BBC Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio. Il programma di Paolo Del Debbio riprenderà il 12 gennaio

VENERDI | Quarto Grado in onda fino al 16 dicembre, poi film. Il programma di Gianluigi Nuzzi riprenderà il 13 gennaio.

SABATO | Film.

DOMENICA | Zona Bianca in onda fino al 18 dicembre, poi trasloca al martedì fino al 3 gennaio, prima di tornare alla domenica.

Tra i film previsti su Rete 4, per il ciclo “Un biglietto per Hollywood”, Gli Intoccabili, la saga de Il padrino, The Family Man, Hachiko e Shall We Dance?; per il ciclo “Risate all’italiana”, Non ci resta che piangere, Johnny Stecchino, Il ragazzo di campagna, Io speriamo che me la cavo e Il marchese del Grillo.