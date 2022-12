Capodanno 2023 in tv su Rai 1 e Canale 5: ospiti, cantanti e scaletta

Il 31 dicembre è quasi arrivato, se ancora non avete fatto programmi e preferite una serata tranquilla, un’ottima idea è rimanere in casa con la famiglia o gli amici e godersi uno degli show di Capodanno proposti dalla tv italiana. Così potrete ascoltare un po’ di musica, divertirvi e aspettare il nuovo anno con grandi personalità, tra attori e cantanti famosi in tutto il mondo. Ecco tutte le informazioni per seguire il Capodanno 2023 in tv su Rai 1 e Canale 5.

L’anno che verrà su Rai 1

Un grande classico di Capodanno in tv è “L’anno che verrà” in diretta su Rai 1. Il programma sarà condotto da Amadeus anche quest’anno, come avviene dal 2015. Lo show quest’anno si terrà a Perugia e inizierà dopo il consueto messaggio da parte del Presidente della Repubblica.

Ospiti, cantanti e scaletta

Lo show inizierà alle ore 21 con il messaggio del Presidente Sergio Mattarella e vedrà una serata all’insegna della musica e del divertimento. Quali saranno gli ospiti del concerto? Ecco alcuni nomi resi noti dalla Rai: Iva Zanicchi, Umberto Tozzi, Raf, I ricchi e poveri, Nek, Piero Pelù, Noemi, Mr Rain, Dargen d’Amico, Moda, Francesco Renga, Donatella Rettore, LDA, Maria Bazar, Tracy Spencer e Sandy Marton. Durante la serata ci saranno varie sorprese e ospiti inediti, ma purtroppo non salirà sul palco, come previsto, Nino Frassica perché risultato positivo al Covid. Tra gli ospiti speciali anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, dell’ultima fortunata stagione di Tale e quale show.

Dove seguire lo spettacolo

Lo show sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play a partire dal ore 21. Se tra voi ci fosse qualcuno coraggioso che ancora non ha programmi definiti per il 31 dicembre, potrebbe pensare di andare a Perugia e seguire lo spettacolo live. I biglietti sono gratuiti e senza bisogno di prenotazione.

Capodanno 2023 in tv su Canale 5 da Genova

Un altro grande classico per seguire l’attesa del nuovo anno in tv è collegarsi su Canale 5, dove verrà trasmesso in diretta lo spettacolo che si terrà a Genova, ma sono previsti anche dei collegamenti in diretta da Bari e Matera. La conduttrice sarà Federica Panicucci e la serata sarà all’insegna della musica e delle sorprese con la partecipazione di alcuni ospiti speciali di cui ancora non sappiamo i nomi

Ospiti, cantanti e scaletta

Lo spettacolo su canale 5 sarà un vero e proprio “concertone” in cui si esibiranno grandi cantanti, ecco alcuni nomi: Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. Lo spettacolo inizierà intorno alle 20:45.