Capodanno in musica 2023 su Canale 5 da Genova: chi sono gli ospiti e i cantanti

Quest’anno, per il Capodanno 2023, e quindi sabato 31 dicembre, sarà la città di Genova ad essere la vera protagonista dello show di Canale 5. L’evento in programma è una serata grandiosa, scoppiettante, per aspettare insieme il primo giorno del nuovo anno imminente. Oltre a Genova, un’altra protagonista sarà certamente la grande musica italiana, presentata da Federica Panicucci, regina della notte di San Silvestro, e firmata ovviamente Mediaset.

Il programma del Capodanno in musica Mediaset su Canale 5

La grande serata prenderà il via subito dopo l’immancabile discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Appena finito, sul palco – che verrà allestito nei prossimi giorni in Piazza De Ferrari – si alterneranno musicisti e grandi interpreti, quelli che hanno fatto letteralmente la storia della nostra ed inimitabile canzone italiana, insieme anche agli idoli dei più giovani. Un cast eccezionale, ecco alcuni nomi dei grandi artisti che ci terranno compagnia su Canale 5 durante la magica serata di questo Capodanno 2023:

Anna Tatangelo

Annalisa

Baby K

Fausto Leali

Big Boy

Blind

Erwin

Roby Facchinetti

Follya

Luigi Strangis

Gemelli DiVersi

GionnyScandal

Ivana Spagna

Mamacita

Patty Pravo

Riccardo Fogli

Riki

Rocco Hunt

Rovazzi

The Kolors

Direttamente dalla scuola di Amici: Angelina, Cricca e Rita che proporranno una performance di canto e ballo.

Sul palco e nel backstage

Sul palco, a gestire tutta la dinamica musicale, insieme a Federica Panicucci e nel backstage, ci sarà anche Daniele Battaglia di Radio 105. Oltre a loro due, sono attesi Fernando Proce di R101, Davide Lentini di Radio Monte Carlo, Manuel Saraca di Radio Subasio, Marco Guacci di Radio Norba, Enzo Ferrari di Radio Bruno e Linda Pani di Radio Piterpan. Tutti quanti chiamati a raccolta per raccontare la magica serata a chi sarà all’ascolto della radio la lunga notte.

