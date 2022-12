Capodanno 2023 e concerti nelle piazze d’Italia: tutti gli eventi in programma per il 31 dicembre Regione per Regione

Capodanno 2023 è alle porte e sta per iniziare un nuovo anno che affrontiamo sempre con molti buoni propositi ma un unico grande dubbio: cosa fare l’ultimo giorno dell’anno. Scegliere è sempre difficile dati i molti eventi in programma, eccone alcuni in programma per il 31 dicembre in Italia tra feste e concerti nelle piazze della penisola.

Capodanno a Roma

Roma è ricchissima di eventi per il 31 dicembre: dal maxi concerto ai fori imperiali, saltato l’anno scorso a causa dell’impennata dei contagi Covid alla Roma Parade 2023, ad una festa animata da gruppi folkloristici italiani, majorette e band che percorreranno le strade di Roma arrivando a Piazza di Spagna. Il primo gennaio c’è anche il tradizionale bagno nel Tevere, tipico e in uso dal 1946. Non dimentichiamo la We Run Rome, la tradizionale corsa di inizio anno che si svolgerà tra le piazze e le vie più belle della città: Piazza di Spagna, via del Corso e Piazza Venezia dalle ore 14 del 31 dicembre.

Capodanno a Firenze

Firenze festeggia con una parola d’ordine: sostenibilità, sarà tutto a basso consumo energetico. Ci saranno luminarie nelle vide del centro e mostre d’arte, ma niente “concertone” di Capodanno. Il sindaco sostiene che manchino fondi e la capacità organizzativa. Tutta la città sarà comunque attraversata da piccoli eventi nei locali delle stradine fiorentine del centro città.

Capodanno a Napoli

Napoli quest’anno festeggia Capodanno in grande e si prospetta tre grandi giornate di festa tra cibo e musica, dal 29 al 31 dicembre. Gli ospiti invitati sono di gran spessore: saranno personaggi come Belen Rodriguez, Rkomi, Peppino di Capri e Franco Ricciardi. Le tre serate si apriranno con un concerto organizzato da Alex Daniele in collaborazione con i ragazzi del conservatorio e sarà dedicato al padre Pino Daniele. Il 30 dicembre ci sarà il concerto di Rkomi, che si esibirà con alcuni cantanti napoletani. Queste giornate di festa si concluderanno con il maxi show del 31 dicembre 2022 in Piazza Plebiscito.

Capodanno a Bari

BoomDaBash. Il concerto sarà in piazza della Libertà come di consueto ed è prevista una grande partecipazione dalle persone del posto. A seguire saranno i dj di Radio Norba e Radio 105 ad animare la piazza e aspettare l'arrivo del nuovo anno. Il Comune di Bari presenterà uno spettacolo di Capodanno dei grandi nomi, come la Rappresentante di lista e il gruppo salentino.

Capodanno a Genova

Il Capodanno tornerà in piazza a Genova, con un grande evento organizzato da Mediaset. Federica Panicucci sarà la conduttrice e anche il porto di Genova, come Napoli, prevede tre grandi giornate di festa. L’evento principale si svolgerà a Piazza de Ferrari, nel cuore di Genova. A organizzare la festa Mediaset, con un programma ancora tutto in divenire. Gli ospiti certi al momento sono i Gemelli Diversi, Anna Tatangelo e Patty Pravo.

Capodanno a Milano

Milano, invece, sarà esente da grandi eventi pubblici in Piazza, l’annuncio del sindaco è stato accolto con grande tristezza “abbiamo speso tutti i soldi per le luminarie, non ci sono i fondi”, ha annunciato. Milano è una città multiculturale, ricca e viva che ha già risposto a questa mancanza organizzando molti eventi privati in ristoranti, locali, pub e discoteche.