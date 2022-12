Belen Rodriguez ha l’influenza, chi la sostituirà stasera a Le Iene? Anticipazioni dell’ultima puntata

Belen Rodriguez ha l’influenza, e questo ha provocato non pochi problemi per la messa in onda dell’ultima puntata de Le Iene per questa sera, martedì 13 dicembre 2022. Il condizione è escluso, perché quasi sicuramente la puntata andrà in onda regolarmente, secondo la consueta programmazione Mediaset, sebbene la bella e simpatica conduttrice rimarrà a casa, causa l’influenza che non sembra volerla mollare e le rende impossibile la conduzione della puntata insieme al collega Teo Mammuccari.

Belen Rodriguez e l’orgasmo a Tu si que Vales. Mammuccari: ‘Mi è crollato un mito’

Belenz Rodriguez a casa con l’influenza: chi la sostituisce questa sera a Le Iene?

Proprio nelle ultime ore, infatti, Belen ha rivelato su instagram di non star bene avendo preso insieme alla figlia Luna Marì l’influenza: “Ciao a tutti, io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza…”. La popolare conduttrice argentina, ad ogni modo, ha voluto in tutti i modi tranquillizzare i suoi fan e tutti coloro che si aspettavano di vederla proprio questa sera per l’ultima puntata di stagione de Le Iene, dichiarano che non si tratta di nulla di grave, anche se, inevitabilmente, il fastidio è tanto e non le sarà, per tale ragione, possibile condurre la puntata.

La speranza di farcela per l’ultima puntata

Il sorriso, Belen Rodriguez, non lo perde mai, così come la speranza di potercela fare per questa sera. Ma la sua presenza, come anticipato, è fortemente dubbia: Stiamo cercando di rimetterci in sesto…”, ha aggiunto. Sempre all’interno del post pubblicato, Belen Rodriguez non ha fatto mistero di sperare in una ripresa dell’ultima ora, e di poter guarire entro stasera così da riuscire a condurre al fianco di Teo Mammucari l’ultima puntata del programma tanto seguito dai telespettatori prima della pausa natalizia: “Incrociamo le dita tutti per affrontare al meglio la puntata di stasera…”.

Le Iene, ultima puntata: le anticipazioni per stasera

L’unica certezza è che dunque la programmazione dell’ultima puntata de Le Iene non salterà per questa sera di martedì 13 dicembre 2022. Nella scorsa puntata, tra le tante inchieste, la ginnasta Carlotta Ferlito, durante il monologo in studio e nel servizio di Roberta Rei, ha parlato approfonditamente di tutte le umiliazioni che ha subito durante la sua preparazione per le fare, così come della denuncia che, a quanto pare, avrebbe messo fine alla sua carriera. Questa sera, infatti, si tornerà sul tema degli abusi. Ma non è tutto. Nina Palmieri approfondirà ance il caso di Gaia Randazzo, la ragazza che nella notte tra il 10 e l’11 novembre è risultata scomparsa mentre si trovava a bordo di un traghetto che da Genova doveva portarla a Palermo. E, tra gli altri, anche Giulia Golia sarà presente con il suo servizio, mentre si trova nei laboratori della Polizia Scientifica della direzione centrale anticrimine per cercare di capire meglio come vengono seguiti ed analizzati i casi di omicidio.