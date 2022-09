GF VIP, Antonino Spinalbese parla di Belen Rodriguez e viene censurato: ecco cosa ha detto

GF VIP. Non tutti sanno che Antonino Spinalbese è stato, qualche tempo fa, diffidato da Belen Rodriguez – sua storica ex fidanzata – dal parlare di lei o del loro privato. La relazione tra i due non sembra essere finita nel migliore dei modi, e anche oggi, a distanza di molto tempo ormai, tra i due continuano le frecciatine a distanza. Soprattutto da parte di lui, che si trova nella case del Grande Fratello Vip 7.

L’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip

Il suo ingresso, è doveroso dirlo, all’interno della casa più famosa d’Italia non è di certo farina del suo sacco. Di fatto il parrucchiere si trova lì proprio grazie a Belen, e alla sua relazione, perché lui, di Vip, non ha assolutamente nulla. Ad ogni modo, nella scorsa giornata Spinalbese si è lasciato sfuggire qualche parola di troppo sulla sua trascorsa relazione con la bella Rodriguez e per questo la regia Mediaset ha deciso di censurarlo. Ma cosa aveva detto?

Le parole sulla sua relazione con Belen Rodriguez

Durante una discussione con i suoi coinquilini, Antonino Spinalbese ha raccontato che il vero motivo per cui con Belen Rodriguez sia finita sarebbe da ricercare nelle loro vite troppo diverse. Parlando della faccenda si è lasciato sfuggire qualche parola di troppo, comunque riportate anche da Donna Pop:

C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. […] Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre sarei andato via all’estero.

Proprio su queste parole, però, la regia ha censurato Antonino cambiando stanza e bloccando completamente le riprese su quello che stava accadendo.

Le parole su Luna Marì

La storia con Belen Rodriguez, ad ogni modo, gli ha portato un dono permanente e molto importante: la nascita di Luna Marì, la seconda figlia per la showgirl argentina, la prima per il parrucchiere Spinalbese. Nella casa, lui si è lasciando andare anche su questo tema:

La mia bambina per me è tutto. Mi manca ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni. Sì ha mia madre e poi i genitori di lei che sono entrambi in Italia. La piccola è nata a Padova, perché c’è un reparto super specializzato nel far nascere i bambini. Sì c’è un team molto rinomato per questo. Avere un figlio ti cambia totalmente la vita. Pensa che io da giovane volevo sposarmi e non volevo figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e invece poi la vita ti mette davanti a cose inaspettate. Però non rinnego nulla con la mia ex, anche perché poi abbiamo avuto una bimba splendida.

Al momento Belen non ha risposto alle parole di Antonino, ma lo farà? Molto più probabile che parta la diffida da parte del suo avvocato.