Franco Ricciardi: chi è, età, altezza, Gomorra, moglie, figli, canzoni: tutto su di lui

Franco Ricciardi, biografia

Franco Ricciardi è uno degli artisti più noti e amati di Napoli. Sotto il segno della Bilancia, è nato il 6 Ottobre del 1966 a Napoli ma vive a Caserta. Legatissimo alla sua terra, ha dedicato le sue canzoni al posto meraviglioso che vuole omaggiare ogni secondo di più. I suoi brani sono diventati le colonne sonore per alcune delle più importanti produzioni cinematografiche e televisive.

Premi

Uno dei momenti più importanti della sua carriera è arrivato nel 2014 quando ha vinto il David di Donatello per la migliore canzone originale. Il brano premiato era “A verità”, dal film Song’e Napule. Quattro anni dopo ha avuto il bis per la colonna sonora “Bang Bang” del film Ammore e malavita.

Franco Ricciardi, vita privata

Viene da una famiglia molto numerosa. Infatti è il penultimo figlio di otto fratelli. Racconta che il padre, Salvatore, è venditore ambulante e la madre, Rita, una casalinga. La sua passione per la musica è iniziata molto presto. Già da 11 anni ha iniziato a scrivere qualche poesia, poi qualche brano e non gli mancava mai la voglia di intonare le canzoni, soprattutto napoletane.

La prima volta che ha cantato in pubblico, a 11 anni, è stato in onore dei suoi genitori, per le nozze d’argento. A differenza dei suoi, non si è sposato. Ma ha due figli, Salvatore e Asia. Anche loro follemente innamorati della musica.

Curiosità

Nel 2019 ha cantato la sigla del programma Made in Sud con Rocco Hunt e Edoardo Bennato

è il titolo del singolo di Andrea Sannino in duetto con lui. Franco Ricciardi non è il suo vero nome, ma pseudonimo di Francesco Liccardo

Tre sue canzoni – intitolate Madama Blu, Ammore senza core e Capisc a me – sono state scelte come soundtrack ufficiale della quarta stagione della serie Gomorra!

Instagram

Il suo profilo Instagram, francoricciardi, è seguito su Instagram da oltre 310mila follower.