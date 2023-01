Papa Ratzinger, la salma esposta oggi a San Pietro. Fedeli in coda per l’ultimo saluto, Mattarella entra per primo

Oggi, 2 gennaio 2023, è il giorno dell’esposizione della salma di Papa Benedetto XVI a San Pietro a seguito della sua recente morte, avvenuta nella triste mattinata dell’appena trascorso 31 dicembre 2022. Una notizia che ha straziato il cuore di milioni di fedeli in tutto il mondo. Il Papa emerito aveva 95 anni quando la morte lo ha colto al seguito di una lunga malattia. Le sue condizioni critiche erano già state annunciate anche da Papa Francesco, il quale proprio nelle scorse settimane aveva invitato tutti i fedeli a pregare per lui, per aiutarlo e supportarlo durante questo difficile periodo di vita. Poi, nel giro di pochi giorni, il suo quadro clinico è peggiorato rapidamente, conducendolo direttamente alla morte. Oggi, come anticipato, la sua salma è stata esposto a San Pietro, così che tutti i fedeli possano fargli visita per un ultimo saluto. Attesi anche i capi di Stato.

Dunque, nelle prime ore di questa mattina, le porte della Basilica di Roma si sono aperte alle 9 per consentire ai fedeli di rendere omaggio al corpo senza vita di Ratzinger. Sin da subito, però, la piazza è stata raggiunta da centinaia di persone e fedeli che attendono pazientemente di poter salutare per l’ultima volta, con una preghiera, il papa emerito dopo la sua recente scomparsa. Ma non saranno gli unici, perché di persone se ne attendono molte. Di fatto, sono attese circa tremila presenze al giorno. Tra queste, c’è stato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra i primi a fare la sua visita a porte chiuse. Nella giornata di domani, invece, martedì 3 gennaio 2023, dovrebbe recarsi in Basilica anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. E poi, sempre nella stessa giornata e nel medesimo frangente, potrebbe essere presente anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. La salma, poi, resterà esposta per tre giorni complessivi, prima del funerale che si svolgerà nella giornata del 5 gennaio 2023.