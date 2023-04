Messa di Pasqua e la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco oggi 9 aprile 2023: orari, canale e diretta tv (VIDEO)

Il conto alla rovescia si può quasi fermare perché il momento atteso dai fedeli è arrivato e oggi c’è da festeggiare la Pasqua, il giorno della resurrezione di Gesù in questa domenica speciale, più di tutte le altre. I fedeli potranno seguire la messa: c’è chi andrà fisicamente in chiesa, chi, per un motivo o per un altro, dovrà accontentarsi della televisione e della liturgia trasmessa in diretta tv. Papa Francesco, d’altra parte, celebrerà la santa messa e la benedizione Urbi et Orbi in diretta dalla Basilica di San Pietro. Come ogni anno. Ecco a che ora sintonizzarsi e su che canale per non farsi trovare impreparati.

La Santa Messa di Pasqua e la benedizione di Papa Francesco oggi in tv

Su Rai, dopo il programma a Sua Immagine – Speciale Pasqua, che vede alla conduzione da anni Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 9.50 la Santa Messa di Pasqua, con il messaggio Pasquale e la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, in diretta dalla Città del Vaticano. L’evento religioso, quasi a conclusione di questa settimana santa, si potrà seguire su Rai 1 in diretta tv, ma anche in streaming su Rai Play (e gratuitamente). Evento disponibile anche su TV2000.

La messa anche su Canale 5

Ma non solo. La Santa Messa di Pasqua si potrà seguire sì su Rai 1 e Tv2000, ma anche su Canale 5 a partire dalle 10. E sarà disponibile in streaming (e gratuitamente) sul portale Mediaset Infinity. Pochi passi, quindi, sintonizzarsi e tanti canali disponibili: la scelta è ampia.

Cos’è la benedizione Urbi et Orbi

La benedizione Urbi et Orbi è la forma più solenne della benedizione apostolica della Chiesa e può farla il Papa. Si tratta di una sorta di una benedizione pubblica che il papà impartisce, oltre che subito dopo la propria elezione al soglio pontificio, anche nei giorni di Natale e Pasqua.