Messa e Via Crucis Venerdì Santo in diretta tv oggi 7 aprile 2023: orario, canale e dove guardare in streaming

Il conto alla rovescia, dopo mesi di attesa, si può attivare perché tra pochissime ore i fedeli potranno festeggiare la Pasqua, la resurrezione di Gesù. Non prima però del venerdì santo, tra messa e via crucis attesa di Papa Francesco, che ha deciso di rimettersi in forza dopo il ricovero al Gemelli per un’infezione respiratoria. Il Pontefice doveva esserci, lo aveva detto e così sarà. Questa sera, infatti, ci sarà la via crucis, quella che nei primi anni di pandemia si è svolta in una piazza San Pietro deserta. Ora (e per fortuna dall’anno scorso) i credenti possono essere presenti fisicamente all’evento, che verrà trasmesso in mondovisione.

La messa e la via Crucis oggi per il Venerdì Santo

Due le funzioni previste oggi, venerdì santo 7 aprile. La prima è fissata alle 17 e andrà in onda su TV2000, la seconda alle 21, invece, quando andrà in onda sia su TV2000 che su Rai 1 la via Crucis. La Via Crucis di Papa Francesco, infatti, andrà in onda in diretta su Rai 1 e TV2000 oggi, venerdì 7 aprile, a partire dalle 21.

Su Tv2000, canale 28 del digitale terrestre, 157 di Sky e 18 di tivùsat, alle 11.55 andrà in onda l’Angelus, poi alle 17 la celebrazione della Passione e alle 20, prima della via Crucis, il santo Rosario. La via Crucis, che si potrà seguire anche in diretta streaming su Rai 1 a cura del TG 1 e Rai Vaticano, avrà come telecronaca quella di Ignazio Ingrao.

La settimana Santa di Papa Francesco

Dopo il giovedì e il venerdì santo, con la messa del Crisma dalla Basilica di San Pietro e la Via Crucis presieduta da Papa Francesco in diretta dal Colosseo, il Pontefice il giorno di Pasqua, domenica 9 aprile, celebrerà la Santa Messa in diretta da San Pietro con tanto di Messaggio Pasquale e Benedizione Urbi et Orbi alle 12. Questo si potrà seguire in diretta tv (e in streaming) su Rai 1. Lunedì 10 aprile, invece, giorno dell’Angelo e di Pasquetta, alle 12 su Rai 1 e TV2000 andrà in onda, in diretta, la celebrazione di Regina Coeli del Santo Padre.