Messa Sabato Santo 2023 in tv oggi 8 aprile: orario, canale e diretta tv (e streaming)

La Pasqua si avvicina e il conto alla rovescia si può finalmente attivare. Domani sarà una domenica speciale, più del solito, ma dopo il giovedì e il venerdì santo, oggi non ci resta che goderci di questo sabato ‘particolare’. Soprattutto per i fedeli. C’è chi potrà andare fisicamente in chiesa, chi dovrà accontentarsi della televisione e seguire lì, in diretta, tutte le liturgie e le celebrazioni per l’occasione. Non sapete dove, su quale canale e a che ora sintonizzarsi? Nessun problema, qui troverete tutte le informazioni utili.

Dove vedere la messa del Sabato Santo oggi in tv

Dopo la passione del signore e la via Crucis di ieri, senza Papa Francesco che per via del freddo e dei suoi problemi di salute ha preferito non esserci, oggi i fedeli potranno seguire la celebrazione della messa del Sabato Santo. Su Tv2000 (canale 28 e 157 di Sky) si può seguire l’intera funzione religiosa. Dopo il rosario in diretta da Lourdes alle 18 e il Vangelo nell’arte alle 19.30 circa verrà trasmessa la Veglia Pasquale nella notte santa.

La Veglia Pasquale di Papa Francesco

Anche quest’anno Papa Francesco, salvo cambiamenti improvvisi legati ai suoi motivi di salute (ricordiamo che pochi giorni fa è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per un’infezione polmonare), presidierà la Veglia Pasquale. L’evento religioso, atteso e sentito dai fedeli, sarà in diretta dalla Basilica di San Pietro e si potrà seguire in televisione (e in streaming) su Tv 2000.

Domani la messa di Pasqua

Domani, domenica 9 aprile, alle 9.50 ci la liturgia di Pasqua, che si potrà seguire su Rai 1 (o in streaming sul portale Rai Play): ci sarà la Santa Messa celebrata da Papa Francesco, poi il messaggio pasquale e la benedizione Urbi et Orbi. La funzione si potrà seguire anche su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre). Prima, però, alle 9.40 ci sarà il consueto appuntamento con il programma ‘A sua immagine – Speciale Pasqua’, che vede alla conduzione Lorena Bianchetti.