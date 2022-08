Messaggi per Ferragosto 2022: le migliori frasi, aforismi e citazioni per gli auguri il 15 agosto

Ferragosto è finalmente arrivato. E questo, se da una parte significa che l’estate sta quasi finendo, dall’altra è sicuramente una buona occasione per svagarsi, farsi un tuffo o una scampagnata. Come al solito, anche quest’anno, non possono mancare i tipici (e non solo) messaggi d’auguri: tra una valigia da fare e una brace da scaldare, però, poco è il tempo per inventarsi una frase d’effetto.

Per evitare che il banalissimo “buon ferragosto” si dilaghi nelle vostre chat WhatsApp noi de Il Corriere della Città abbiamo pensato bene di raccogliere le migliori frasi, citazioni e aforismi da inviare ad amici, parenti e amanti!

Ferragosto auguri: frasi, aforismi da inviare su WhatsApp

Siete pronti ad inviare i messaggi più originali per la giornata di ferragosto? Ecco qui qualche suggerimento:

A chi sta vivendo l’emozione di una vacanza e a chi si gode una giornata di riposo in città: a tutti uno splendido Ferragosto!

La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto!

Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti.

Buone vacanze colleghi di lavoro! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti più rilassati e, perché no, più abbronzati.

Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta.

Essere a dieta a Ferragosto è come andare in giro per saldi senza carta di credito: una follia.

Ferragosto, bilancia mia non ti conosco.

Citazioni e poesie da inviare a Ferragosto