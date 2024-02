Metti il cotone sugli occhiali rotti e otterrai risultati sorprendenti

Occhiali rotti a causa di una caduta accidentale? Niente paura, con questo metodo puoi risolvere il problema senza dover necessariamente portarli dall’ottico.

Incidenti domestici, cadute durante l’attività sportiva, o semplicemente una disattenzione. Capita a volte di dover fare i conti con la rottura degli occhiali, magari anche solo quelli da sole o i classici “da riposo”. In ogni caso però il disagio non è indifferente considerando che chi li indossa quotidianamente chiaramente non ne può fare a meno. Cosa fare allora in questi casi?

Rottura degli occhiali: cosa fare in questi casi

Di fronte a questo scenario in realtà, spesso, c’è ben poco da fare. O si procede alla loro sostituzione acquistandone un paio nuovo, oppure si portano dall’ottico di fiducia per procedere alla loro riparazione. Ovviamente, se si tratta di lenti indispensabili per noi, quest’ultima, così come la prima, resta la scelta migliore.

Tuttavia, se avete un po’ di dimestichezza con il fai-da-te, esiste un metodo per risparmiare un po’ di soldi, il costo della riparazione-sostituzione in buona sostanza, con pochi semplici passaggi. Vi basterà avere alcuni oggetti di uso comune e il gioco è fatto. Vediamo come.

Il metodo del cotone: infallibile

In questa nostra guida analizzeremo dunque un metodo che forse non tutti conoscono. Innanzitutto precisiamo che questa tecnica è attuabile in caso di un occhiale completamente diviso a metà, con le due lenti, cioè, finite separate le une dalle altre. Purtroppo, in caso di cadute, è una delle situazioni più comune.

In cosa consiste allora questo metodo? Prendete del cotone e imbevetelo nell’acetone. Dopodiché immergete le due estremità nel batuffolo affinché si inzuppi completamente. A questo punto riattaccate le due lenti facendo ben attenzione a far combaciare i punti di rottura. Adesso servirà pazientare almeno 24 ore per far sì che l’occhiale si “risaldi” perfettamente. Una volta trascorso il tempo, aiutandovi con un dito imbevuto sempre di acetone, levigate la superficie incollata per rimuovere le irregolarità.

Stecca rotta? Nessun problema

Se oltre alle lenti anche le stecche si sono rotte nessun problema, esiste la soluzione homemade anche in questo caso. Servirà però un saldatore e una buona dose di precisione. Per riparare la stecca occorrerà a questo punto rimediare una cerniera in buono stato, magari recuperandola da un altro occhiale, e andare a saldarla nella sua sede. Ecco allora che l’occhiale, a questo punto, sarà come nuovo. E voi che ne pensate? Proverete questa riparazione fatta in casa?