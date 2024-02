Mettilo nei tuoi vestiti e rimarrai stupito dal risultato

Torniamo ad occuparci per le nostre rubriche di lifestyle di trucchi e piccoli consigli per migliorare le faccende domestiche. Qualcosa di pratico e utile insomma: quest’oggi ci occupiamo di vestiti. Vediamo di cosa si tratta.

La vita frenetica di oggi ci porta a correre da una parte all’altra per tutto il giorno, senza avere mai il tempo (o quasi) per riposarci un attimo. Lavoro, attività da sbrigare in casa, dalla pulizia al bucato, commissioni, e chi più ne ha più ne metta. Scoprire, o riscoprire in certi casi, dei piccoli suggerimenti per migliorare ciò che si fa, specie tra le mura domestiche, è dunque un qualcosa che può sempre far piacere leggere. Come per quanto riguarda i nostri vestiti.

Vestiti sempre profumati: no a profumi ma…

Una delle ricerche più frequenti quando si parla di abbigliamento è quello della loro ‘conservazione’, ovvero sul come tenerli nell’armadio, o nelle cabine adibite a questo scopo, in attesa di indossarli. Cattivi odori, o semplicemente il fatto di non sentirli “freschi” come appena lavati. E’ il caso questo ad esempio di quando li riponiamo nei cassetti.

Va da sé che avere a disposizione qualche trucco che potremmo definire “della nonna” (così come abbiamo fatto per molte altre nostre guide) è senza dubbio utile alla causa. Senza, necessariamente, dover ricorrere ai comuni profumi d’ambiente. In particolare abbiamo trovato un rimedio facile e veloce: vi serviranno della lavanda e della menta triturate finemente, oltre che ad alcuni fogli di pellicola in alluminio.

Vestiti e buon odore: il trucco vincente

Pochi e semplici passaggi dunque per un risultato garantito. Anche perché, solitamente, i profumi che si trovano in commercio di solito perdono la loro efficacia abbastanza rapidamente. Viceversa, con questo metodo naturale, avrete un effetto che dura nel tempo. Veniamo al procedimento: prendete un foglio di alluminio non troppo grande, sarà sufficiente una dimensione 10X15 cm. Al centro versateci un cucchiaino di lavanda (triturata) e poi uno di menta (anch’essa sminuzzata fine).

Mescolate insieme conferiscono un gradevole aroma che vi stupirà. A questo punto non vi resta che ripiegare il foglio su sé stesso nei quattro lati fino a realizzare un pacchetto. Ora, aiutandovi con uno stuzzicadenti, praticate alcuni fori (non preoccupatevi perché comunque i pezzettini sono più grandi dei buchi e non usciranno) e il gioco e fatto. A questo punto non dovrete far altro che metterli nelle tasche dei vostri vestiti nell’armadio oppure direttamente su ripiani e cassetti. Un profumo naturale che durerà nel tempo.

Ulteriori utilizzi del nostro “pacchettino magico”

Ma il nostro pacchetto può avere anche altri utilizzi. Ad esempio possiamo metterlo sotto al cuscino (la lavanda ha un effetto rilassante e calmante) o sotto al letto. Inoltre alcuni lo utilizzano in vari punti della casa in virtù come repellente: questa miscela, infatti, tiene alla larga tarme, insetti, e anche le odiatissime zanzare.