Minuto di Bauli apre a Roma: arriva la brioche che sa di pandoro, ecco dove e quando

Una brioche dal sapore di pandoro? Si, aveva capito bene. La prelibatezza arriva da Minuto di Bauli e sarà presto disponile anche nella Capitale, così da accontentare anche i palati più esigenti. Il goloso dolce ha già fatto il suo trionfale ingresso in altre città della Penisola come Verona e Torino, qui è infatti possibile mangiare il dolce che nasce dall’antica ricetta del pandoro. Ma quando e dov’è prevista l’apertura a Roma?

L’apertura a Roma e le caratteristiche di Minuto di Bauli

Per quel che riguarda le prossime aperture, sulla pagina web di Minuto di Bauli troviamo anche il negozio nel centro commerciale Porta di Roma ma sulla data ancora non ci sono informazioni precise. Nell’attesa di poter assaporare questa prelibatezza anche nella Capitale, vediamo quali sono le sue caratteristiche. Minuto di Bauli è un impasto lievitato 12 ore, sfornato e farcito caldo sul momento con le creme che maggiormente si preferiscono. Una merenda sostanziosa, golosa e a prova di portafoglio. La leccornia costa infatti due euro. In questo caso, un prodotto storico come il pandoro si trasforma in un dolce che può essere gustato tutto l’anno, senza dunque dover per forza attendere l’arrivo del Natale.

I negozi

Come anticipato, Minuto di Bauli ha vari negozi sparsi qua e là per la Penisola. Attualmente, i suoi negozi si trovano a Verona, Arese, Torino, Bologna e anche fuori i confini nazionali, a Vienna. Prossime, golose aperture sono invece attese a Milano, Monza Brianza, Firenze e, come pocanzi detto, presso il centro commerciale Porta di Roma. Non ci resta dunque che portare ancora un po’ di pazienza per poi gustarci questa prelibatezza.