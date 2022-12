Come preparare il pandoro di Natale in casa: la ricetta semplice

Il Pandoro è certamente uno dei dolci più ricercati in queste feste di Natale, il più amato da grandi e piccini, immancabile a fine pasto dopo le grandi abbuffate natalizie. Anche quando non si riesci più a mangiare nient’altro, c’è e ci sarà sempre spazio per il Pandoro, il dolce senza il quale non è Natale. Ma avete mai provato a farlo in casa? Ecco la nostra ricetta, semplice, facile e gustosa anche per chi è alle prime armi con i fornelli. Step dopo step, vi accompagneremo in questo fantastico viaggio nella produzione artigianale e casalinga di un vero Pandoro. Continuate a leggere, ci aiuteremo con i consigli di GialloZafferano!

Come fare il panettone di Natale in casa: la ricetta semplice e veloce

INGREDIENTI

PREPARAZIONE DELLA BIGA

Farina 00 con W 350 60 g

Acqua a temperatura ambiente 30 g

Lievito di birra fresco 3 g

Biga 90 g

Farina 00 con W 350 150 g

Zucchero 45 g

Uova (circa 2 medie) a temperatura ambiente 110 g

Lievito di birra fresco 5 g

Miele di acacia 30 g

Baccello di vaniglia la polpa 2

Scorza di limone da grattugiare 1

Scorza d’arancia da grattugiare 1

Farina 00 con W 350 230 g

Zucchero 125 g

Acqua a temperatura ambiente 50 g

Uova (2 medie) a temperatura ambiente 110 g

Tuorli (circa 2) a temperatura ambiente 30 g

Burro a pomata 150 g

Sale fino 5 g

Burro q.b.

Farina 00 q.b.

Zucchero a velo q.b.

Gli step per preparare il Pandoro