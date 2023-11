Mostra felina internazionale nel cuore della Capitale, come partecipare

Amanti dei gatti questo weekend ci sarà un evento imperdibile nella Capitale: la mostra internazionale felina SuperCat Show 2023. Appuntamento sabato 10 novembre e domenica 11 novembre dalle ore 10 alle ore 19 alla Nuova Fiera di Roma. Siete curiosi di sapere il programma di quest’edizione e dove acquistare i biglietti della mostra? Scopriamolo insieme.

SupeCat Show 2023, la mostra felina internazionale arriva a Roma

La mostra, giunta quest’anno alla sua 25esima edizione, ha come slogan “Perché io so io e voi non siete… un gatto!” Come ogni anno anche questo 2023 la fiera ha organizzato un programma molto fitto di appuntamenti per gli amanti dei felini da compagnia.

Saranno due giorni intensi di sfilate e sfoggio di vanità felina, adozioni del cuore, miao-mercatino, mostre, giochi per piccini e intrattenimento per adulti. Sarà un vero divertimento per tutta la famiglia. Gli artisti dell’Atelier Fantastico truccheranno grandi e piccini con maschere feline, mentre gli amanti dei social potranno fare scatti altamente instagrammabili davanti allo specchio magico che trasforma gli esseri umani in buffi felini con baffi, coda e orecchie da micio.

Tra i tanti ospiti di quest’anno ci saranno il Mago Lupis, diventato famoso al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Italia’s Got Talent 2022 e la sua compagna in veste di Cat Woman. La coppia si esibirà in un magico spettacolo dal titolo Magia, illusione e divertimento felino, coinvolgendo sul palco gli ospiti in sala.

Ci sarà anche il celebre influencer Andrea Macino, autore del libro Come farsi addomesticare dal proprio gatto, che darà consigli e perle di saggezza felina ai proprietari dei gatti e agli amanti dei felini in generale.

I momenti salienti della fiera

Il momento più atteso della fiera felina è sicuramente il Best in Show che ci sarà sabato alle ore 15, a cui seguirà Best di Razza (alla sfilata parteciperanno 50 esemplari di Bengal per la prima volta in 25 anni). Nella giornata di domenica 11 novembre alle ore 15 ci sarà un altro Best in show, seguito da Best in Razza sui gatti British Short hair.

Ogni show vedrà 6 vincitori ritirare la coppa, uno per ogni categoria: maschio adulto, femmina adulta, maschio sterilizzato, femmina sterilizzata, cucciolo e giovane.

A decretare i vincitori ci saranno otto giudici di fama internazionale appartenenti all’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana).

Di grande interesse sono anche le premiazioni per le categorie generiche:

Gatto nero più giovane;

Gatto rosso più votato;

Gatto più giovane in assoluto ma non nero;

Allevatore con più gatti iscritti;

Gatto trovatello con la storia più avvincente,

Espositore proveniente dal luogo più lontano.

Ben 600 esemplari di felini con pedigree proveniente da ogni parte del mondo si esibiranno sul palco. Grande attenzione è dedicata anche ai gatti di strada e a quelli in cerca di una adozione del cuore.

Nella mostra ci saranno tanti stand dedicati al mondo felino: da Pepet a Majestic Pet’s, da Shesir a Purina, da Prolife a Natural Trainer.

Nei due giorni di fiera vengono anche offerte consulenze gratuite ai propri amici a quattro zampe da parte di Reprovet, una clinica veteriniaria di Roma.

Il ticket d’ingresso ha un costo di 9€, mentre i ragazzi dai 4 ai 7 anni pagano il ridotto a 7€. I bambini fino a 3 anni non pagano.