Influencer, quanto guadagnano per ogni post: tutte le cifre

Ecco quanto guadagna un influencer in Italia con Instagram, TikTok e YouTube. Da Chiara Ferragni, Giulia De Lellis a Khabi Lame i guadagni dei creator sono aumentati nell’ultimo periodo e in molti si chiedono quali siano le cifre dietro i loro contenuti.

Lele Usai, chef stellato, contro l’influencer che voleva mangiare gratis: ‘Venite, ma pagate tutti’

Influencer, ecco quanto guadagnano

I compensi dietro ai post dipendono da diversi fattori, tra i quali il numero di follower, il tasso di coinvolgimento medio, la piattaforma sulla quale si pubblica. Inoltre, più il creator sarà autorevole agli occhi del suo pubblico e più i suoi contenuti aumenteranno di valore per i brand. Online è stato stilato un listino prezzi del mercato italiano. Ecco tutti i dettagli sui compensi.

Instagram sarebbe la piattaforma principale per i professionisti. Le foto, i video, le stories e i reel sono un mix perfetto per creare coinvolgimento con diversi formati.

Di seguito la lista dei compensi:

un nano influencer (dai 5.000 ai 10.000 follower) il compenso va dai 100 ai 300 euro a post;

un micro (dai 10mila a 50mila follower) può guadagnare 300-800 euro a post;

un medio (fino a 300mila follower) può guadagnare dai 850 ai 4.000 euro con un post;

per i profili con un milione di follower i guadagni per post vanno dai 4.000 ai 8.000 euro;

mega influencer possono chiedere dai 8.000 ai 20.000 euro a post;

le celebrity, ovvero chi supera i 5 milioni di follower, i guadagni sono sulla media di 20-75 mila euro per singolo post.

Food Porn, il racket degli influencer: ”Fammi mangiare gratis e ti lancio il locale”

TikTok: ecco quanto si guadagna con un post

TikTok è sempre più popolare tra gli influencer e in molti si dividono tra Instagram e la piattaforma di video. Secondo le stime un tiktoker con 5mila-10mila follower può guadagnare dai 50 ai 250 euro a post; si raggiungono 250-650 euro a post con una platea di 10mila-50mila follower; a 3.000 euro a post per i midi influencer, fino a 7.000 euro per i macro e 18.000 euro per i mega. I compensi per chi ha oltre 5 milioni di follower vanno dai 18.000 ai 75.000 euro a contenuto.

Facebook è il social meno redditizio per i creator

Facebook è la meno redditizia. Qui i compensi medi sono più bassi. Una celebrity su Facebook guadagna dai 2.500 ai 5.000 euro a post, mentre un mega influencer con 3 milioni di follower può avere un compenso che oscilla tra i 1.500 e i 2.500 euro a post. Su YouTube invece i compensi sono più alti di Facebook. YouTube garantisce una qualità maggiore in termini di contenuti per questo i brand sono disposti a pagare di più i creator di Youtube. Ecco quanto guadagnano: