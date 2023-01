Lele Usai, chef stellato, contro l’influencer che voleva mangiare gratis: ‘Venite, ma pagate tutti’

Lele Usai è lo chef stellato che nel 2014 è stato consacrato al Pantheon della cucina italiana per il suo ristorante ‘Il Tino’, locale che si trova tra Ostia e Fiumicino. Si tratta di uno degli chef italiani più promettenti del momento, e una vera e propria autorità per quanto riguarda la cucina a base di pesce.

Food Porn, il racket degli influencer: ”Fammi mangiare gratis e ti lancio il locale”

Foodblogger in cerca di pranzi gratis tra Ostia e Fiumicino

Fin qui, tutto alla grande, finché qualche tempo fa non riceve una mail da parte di una food blogger che fa una richiesta: un pranzo gratis per lei e colleghi, in cambio di visibilità sui loro canali social da migliaia di followers. Niente di nuovo. Sul caso di influencer che mangiano gratis e a sbafo in cambio di qualche selfie e tag sul locale ne avevamo già parlato. E tutto sta alla discrezione del titolare ovviamente. Ma in questo caso, la richiesta è stata velocemente rispedita al mittente: “Se vorrete venire presso uno dei nostri ristoranti ne saremo lieti. Ma sia chiaro che pagherete il conto come tutti i nostri ospiti. Questo vi consentirà anche di essere libere quando racconterete sui vostri canali l’esperienza fatta da noi. Si chiama onestà intellettuale senza conflitti d’interessi”.

L’influencer che voleva mangiare gratis al ristorante: la mail

La richiesta dell’influencer del cibo è stata poi anche ricondivisa su Facebook dallo chef stellato, con il commento che segue: ‘Siamo proprio messi male…’. Ecco a voi il testo che era arrivato direttamente sulla casella postale dello chef stellato: “Con un gruppo composto da 5-7 blogger, numero preciso da confermare, faremo una visita guidata al sito archeologico di Ostia Antica e al museo delle Navi romane di Fiumicino. Vi scrivo per proporvi una collaborazione venerdì 10 febbraio, visto che siete in zona. In cambio della vostra ospitalità offriamo promozione attraverso i profili social delle singole partecipanti e della community, oltre a citarvi tra le attività del tour sul magazine e sui nostri blog, da cui i prossimi turisti a Ostia prenderanno spunto per i loro itinerari”.

Chi è lo chef Lele Usai

Un’autorità in cucina e nei piatti di pesce, stella Michelin, che di certo non ha bisogno di farsi scroccare il pranzo da food blogger dal palato ”delicato”. Lo chef è stato anche ospite, tra le altre cose, in due puntate di Masterchef. L’ultima apparizione risale all’edizione 2022, una puntata che gli appassionati ricorderanno perché aveva parlato di una tecnica particolare per la lavorazione del pesce: la frollatura.