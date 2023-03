Truffa all’influencer, ladri clonano la voce di Lorenzo Orlandi e derubano sua nonna: sottratti 1000 euro

Truffa all’influencer, ladri clonano la voce di Lorenzo Orlandi e derubano sua nonna. Con un’applicazione, i malviventi hanno clonato la voce del noto volto di Instagram, per utilizzarla poi all’interno di una chiamata con la nonna. Qui i ladri, fingendosi il nipote, gli hanno richiesto 1000 euro, che avrebbero giustificato in un problema incorso tra il ragazzo e la giustizia. La nonna, credendo fosse reale la difficoltà, ha subito consegnato i soldi ai ladri, cadendo però nel raggiro.

Clonata la voce dell’influencer, truffa ai danni della nonna di Lorenzo Orlandi

Lorenzo Orlandi è stupito e arrabbiato della situazione occorsa, come racconta a Il Messaggero: “Si sono finti me e hanno detto che avevo problemi con la giustizia”. Come avranno fatto a clonare la sua voce? Secondo l’influencer i metodi potrebbero essere due: “Forse hackerano o ascoltano i telefoni”. Dovunque abbiano preso la voce, i ladri sono riusciti nel loro intento: raggirare la nonna del personaggio social e farsi consegnare tanti soldi.

Al telefono, secondo la testimonianza dell’anziana signora, la voce del nipote (e non Orlandi) pronunciava: “Ho problemi con la giustizia, mi servono subito 1000 euro”. L’anziana, seppur con difficoltà, è riuscita a reperire i soldi e consegnarli ai ladri, tanto teneva a cuore le sorti del proprio nipote. Affetti su cui i malviventi hanno giocato, sapendo di poter far breccia per arrivare a un facile malloppo da parte dell’anziana donna.

Secondo gli inquirenti, nella vicenda si potrebbe ipotizzare un hackeraggio ben riuscito. In tal senso, è plausibile come il cellulare del ragazzo sia stato hackerato. Le modalità però sono ancora da capire, con risposte che arriveranno solo dopo una perizia tecnica dello smartphone. Una situazione che, a questo punto, lancia un monito verso i nostri parenti più anziani. Se i ladri sono arrivati a clonare le voci dei loro cari, serve cercare un modo, in qualità di parenti stretti, per non farli truffare.