Roma, l’influencer blocca il cantiere: gli scatti sull’asfaltatrice per lo shooting fotografico

Ha approfittato dei lavori in corso su una strada del Pigneto per scegliere un modo singolare di farsi pubblicità. Un’aspirante influencer è arrivata nel cantiere, con tanto di fotografi al seguito, e approfittando di un’asfaltatrice vi è salita sopra, per concedersi uno shooting fotografico. La ragazza e le sue performance hanno, inevitabilmente, fermato i lavoratori più interessati allo spettacolo che all’asfaltatura della strada.

Le foto sull’asfaltatrice

D’altro canto una bella ragazza, capelli lisci lunghi al vento, vestitino corto rosa in posa sul mezzo ha attirato l’attenzione dei presenti e anche dei passanti. Qualcuno, infatti, ha deciso di girare un video di quanto stava succedendo in quel cantiere. La scenetta ha creato un nugolo di gente, non solo gli operai, ma anche i clienti del bar vicino e chi si trovava a passare lì in quel momento.

I commenti sui social

La giovane aspirante influencer una volta terminate le foto è scesa dalla macchina asfaltatrice ed è andata via, lasciando i presenti a commentare l’accaduto. Sono stati tanti i commenti che si sono scatenati soprattutto su Instagram, quando il video della giovane è stato pubblicato. Diverse le reazioni e tra le altre: “I carpentieri che si godono il tutto in prima fila sono la cosa più bella”, si legge tra i commenti. Un altro ha scritto: “Tessó stamo a Dicembre coprite bella de zia”. E ancora “Pori cristiani… quelli stanno a lavora e devono interrompere pe sta cazzata”. Ma non sono proprio tutti d’accordo sul fatto che si siano fermati i lavori, perché qualcuno sottolinea: “Quello appoggiato al camion sta comunque lavorando più di lei”.