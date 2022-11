Roma, residenti del Quarticciolo occupano cantiere di via Manfredonia: “L’Ater ha disertato l’incontro pubblico”

Roma. Nella serata di martedì scorso è montata la protesta degli attivisti del Comitato di quartiere di Quarticciolo: così i residenti delle case popolari sono scesi in piazza e tra le strade della borgata di Roma Est, nel municipio V, riuniti sotto l’organizzazione di un comitato di quartiere e hanno deciso di bloccare il cantiere per la riqualificazione dei lotti in via Manfredonia: “L’Ater diserta l’incontro sulla sanatoria e noi occupiamo il cantiere a oltranza”. Gli attivisti del Quarticciolo, in quella occasione, avevano dichiarato a gran voce: “Oggi alle 18 avremmo dovuto incontrare Ater per avere risposte sulla sanatoria per gli occupanti, sul superbonus 110 per cento, sui lavori programmati nei condomini in via Ugento – dicono gli attivisti del Quarticciolo ribelle – l’Ater ha deciso di non presentarsi, mostrando una mancanza di rispetto nei confronti degli abitanti del Quarticciolo”. E ancora: “Siamo stanchi delle promesse – insistono i residenti – per questo motivo abbiamo deciso di bloccare il cantiere di via Manfredonia ad oltranza finché l’Ater non convocherà un incontro pubblico con gli abitanti del quartiere”.

Quarticciolo, la pianta “sospetta” fa capolino dal balcone: scatta la perquisizione dei Carabinieri (FOTO)

Quarticciolo, quartiere ”difficile” abbandonato dalle istituzioni

Che il Quarticciolo sia un quartiere difficile, spesso non ascoltato dalle istituzioni, ne è convinto anche Jorit, l’artista dei volti urbani, il quale scrive sulla sua pagina Facebook: ”Il Quarticciolo è un quartiere “difficile”, come tanti a Roma. Alla fermata dell’autobus si possono vedere quelli che molti chiamano gli zoombie, eroinomani e crackomani, con i volti scavati e lo sguardo perso nel vuoto, appena fatti oppure che smaniano per la dose che acquisteranno a breve. Intorno pochissimi servizi, palazzi fatiscenti e perdite d’acqua. Il perchè di questa situazione è facilmente intuibile: disoccupazione, povertà, rassegnazione delle persone verso chi approfitta del degrado per vendere la m*rda e soprattutto istituzioni assenti.”

La foto in copertina è dell’artista Jorit, pubblicata sulla sua Pagina Facebook Ufficiale