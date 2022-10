Rapina violenta al Quarticciolo: aggredisce con un sasso un passante, 40enne finisce in Ospedale

Lo ha seguito, poi lo ha avvicinato e senza pensarci due volte lo ha colpito con un sasso. Il suo obiettivo era uno: usare la violenza per portare via alla vittima di turno il telefono cellulare di ultima generazione. E lo ha fatto senza pensare alle conseguenze. Questo è quello che è successo a Roma pochi giorni fa, in via Molfetta: ed è proprio qui che il ladro, che pensava di farla franca, è stato identificato e fermato.

La vittima presa a sassate durante una rapina

L’uomo, un cittadino del Marocco di 52 anni, aveva seguito la vittima, un 40enne. Lo aveva avvicinato e lo aveva colpito con un sasso per portargli via il telefono. Poi si era dileguato. Ma la sua fuga è stata breve perché il 40enne ha segnalato l’episodio al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno bloccato e arrestato il malvivente. Lui, con precedenti, ora dovrà rispondere dei reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

Come sta il 40enne

Il 40enne, invece, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Sandro Pertini dal personale sanitario del 118, che ha preferito trattenerlo in osservazione. I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva e l’hanno riconsegnata al proprietario, vittima di una rapina violenta.