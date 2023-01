Mostre a Roma nel 2023: quali sono, date, orari ed eventi in programma

Si prevede un anno all’insegna della cultura e l’arte il 2023 a Roma, con tante mostre adatte per grandi e piccini che vale assolutamente la pena visitare. Alcune esposizioni sono arrivate nel 2022, ma resteranno qui in Città ancora per diverse settimane nei saloni d’esposizione, altre faranno il loro ingresso nel territorio capitolino proprio nei prossimi giorni.

Le mostre che ci saranno a Roma nel 2023

Ci saranno esposizioni di arte classica, mostre dedicate ai grandi maestri dell’arte contemporanea e classica, porte aperte sulla scienza, sull’anatomia e sul fantastico mondo dei mattoncini Lego, con questo che da sempre incanta il mondo dei grandi e dei piccini. Illusioni, mitologia, storia: sono tantissimi i mondi da scoprire all’interno dei musei e negli spazi espositivi di Roma durante questo inverno 2023. All’interno del Palazzo Bonaparte, c’è ancora tempo per visitare la mostra dedicata al famosissimo pittore Vincent Van Gogh, cui l’esposizione sarà aperta fino al 26 marzo 2023.

Qui, troveremo un percorso che accompagnerà il visitatore attraverso le 50 opere provenienti dal prestigioso Museo Kröller-Müller di Otterlo, sito artistico che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh, e tante testimonianze biografiche, ne ricostruisce la vicenda umana e artistica, per celebrarne la grandezza universale di questo pittore olandese. Un percorso espositivo dal filo conduttore cronologico e che fa riferimento ai periodi e ai luoghi che il pittore visse nella sua vita: dal periodo olandese, al soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Remy e Auvers-Sur-Oise, dove l’artista decise di mettere fine alla sua tormentata vita.

La mostra di Bob Dylan al MAXXI

Al MAXXI, da metà dicembre, è arrivata la mostra dedicata al cantautore Bob Dylan: “Retrospectrum” traccia il percorso di Dylan nella creazione di arte visiva attraverso viaggi e geografie, sia interiori che fisiche. Bob Dylan, figura iconica il cui talento e lavoro spaziano tra mezzi e discipline, ha portato avanti per molti decenni una pratica di arte visiva e la mostra al MAXXI è la prima mostra monografica europea che ne esplorerà l’ampia opera. Le opere selezionate per la mostra romana rappresentano un diario visivo dell’artista, che documenta la trasformazione delle fonti e degli stili che hanno ispirato e influenzato il leggendario cantautore americano nel corso degli anni.

The World of Banksy – The Immersive Experience e il Museo delle Illusioni

Ci sarà anche “The World of Banksy – The Immersive Experience” la cui chiusura è stata posticipata al 28 maggio 2023. Il percorso presenta oltre 90 opere di cui 30 murales a grandezza naturale realizzati da giovani street artist internazionali che raccontano il mondo del misterioso artista britannico, famoso per affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale.

Il Museo delle Illusioni è certamente tra le più originali novità espositive arrivate a fine 2022 e che animeranno in maniera permanente la Capitale. In via Merulana, al civico, 17, infatti, si potrà entrare nel fantastico mondo delle illusioni. Un mondo che, ingannando i sensi, divertirà grandi e bambini, dando anche l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo sulla mente. Un museo, una sfida, una parentesi divertente da potersi ritagliare magari proprio durante l’inverno.