La classifica 2023 delle migliori città del mondo da vivere e visitare: Roma nella Top 10, Milano 22esima

Le migliori città del mondo in cui ”vivere, lavorare, investire” e ”da visitare in una nuova realtà globale” sono già state individuate: a farlo è stato il sito Worlds Best Cities che ha pubblicato di recente la classifica per l’anno 2023. Nella classifica stilata, come prevedibile, un posto d’onore è stato riservato alla capitale ucraina Kiev, mentre sono state escluse dalla competizione sia quella di Mosca sia quella di San Pietroburgo, a causa della drammatica guerra ancora in corso. E Roma? Rientra a pieno diritto nella top 10, classificandosi al settimo posto nel mondo.

La classifica 2023 delle migliori città al mondi: i parametri impiegati

Ma quali sono i parametri usati? Diversi, tra cui: luogo, programmazione, persone, prodotto, prosperità e promozione. Enrando nel dettaglio, il parametro luogo (place) viene valutato in base ai giorni di sole all’anno, alla sicurezza della città e ai parchi cittadini in cui è possibile svolgere le attività salutari all’aria aperta. In questa classifica settoriale, di fatto, Roma si colloca al terzo posto, dietro Dubai e Napoli. Per quanto concerne, invece, la programmazione, qui vengono considerati gli eventi e l’offerta culturale, ma anche la vita notturna, lo shopping e la qualità dei ristoranti. In questo caso, la Capitale si piazza al quinto posto, con Londra, Tokyo, Parigi e New York in testa.

Le note dolenti per Roma: ”economy” e ”people”

Poi, c’è il parametro e la categoria ”prodotto”, che fa riferimento alla qualità dei musei, delle attrazioni in genere, alla presenza di centri per congressi, ai collegamenti con gli aeroporti e alla qualità delle università sul territorio. Roma, in questo caso, si piazza al decimo posto. Al primo posto c’è Londra, seguita da Parigi, Tokyo, New York e Barcellona. Poi, un parametro drammatico per la nostra Capitale: cioè il ”people”, che prende in considerazione le persone, la percentuale di cittadini laureati e la percentuale di quelli che hanno un lavoro. In questa classifica, Roma è al 150esimo posto al mondo, infatti. Si piazza prima, ancora, Londra, poi Stoccolma e addirittura Minsk, capitale della Bielorussia. E poi, un’altra nota dolente: quello legato all’economia, alla presenza di grandi aziende, alla qualità della vita. Roma, anche in questo caso, scivola oltre il 100esimo posto (107esima), con i primi posti occupati da Doha, Pechino e Nanchino. Infine, l’ultimo parametro è quello denominato ”promozione” e fa riferimento alla capacità della città di raccontare la propria storia, sui media, con articoli e servizi tv. Qui Roma risale, trovandosi al sesto posto, dopo Londra, poi New York, Parigi, Dubai e Istanbul.

La classifica delle 30 migliori città del mondo 2023

Fatte dunque queste premesse sui parametri impiegati, e le mini classifiche al loro interno, ecco la classifica delle migliori 30 città del mondo del 2023 secondo ‘World Best Cities’. Al settimo posto Roma e al 22esimo Milano, le uniche due città italiane presenti nella classifica.