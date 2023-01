Weekend a Roma, cosa fare sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023: eventi, mostre e spettacoli

Di solito la Befana tutte le feste porta via, ma quest’anno ci sarà una gioia in più, perché la festa cade di venerdì, il che significa che subito dopo ci aspetta un bel fine settimana da vivere all’insegna del divertimento e del tempo libero! Anche per questo ci siamo noi, per proporvi gli eventi più suggestivi che saranno in programma per questo weekend di sabato 7 e domenica 8 gennaio a Roma. Continuante a leggere!

Weekend a Roma: “Christmas World” a Villa Borghese

Siamo arrivati all’ultimo week-end di “Christmas World” a Villa Borghese, e di certo non vorrete lasciarvi sfuggire quest’ultima grande occasione. Parliamo della manifestazione natalizia che durante tutto questo magico periodo delle feste ha animato una delle ville più grandi della Capitale, cioè villa Borghese, che ha deciso di regalare un fine settimana di chiusura all’insegna del divertimento per tutti. Tante le attrazioni che vi aspetteranno, come ad esempio la possibilità di passeggiare nel cuore di Berlino sotto la porta di Brandeburgo, oppure perdersi nell’affascinante Tokyo, e ancora andare a fare un giro direttamente a New York. Ovviamente, immancabile un ultimo giro al Polo Nord in compagnia di Babbo Natale.

Il weekend dell’Epifania a Cinecittà World

Sabato 7 e domenica 8 sarà anche il week end di chiusura della stagione 2022 di Cinecittà World. Proprio in occasione dell’Epifania, infatti, i re magi arriveranno nel Presepe del Cinema di Cinecittà World dove che si troveranno in una insolita compagnia di supereroi e personaggi del cinema. Siete curiosi?

Incanto di Luci all’Orto Botanico

Siamo in vena di finali, e così vi presentiamo anche l’ultimo week end per poter godere del magico spettacolo di luci all’Orto Botanico. La mostra di luci d’artista si chiama “Incanto di Luci” e terminerà proprio domenica 8 gennaio. Un mondo spettacolare, fatto di luci e suggestioni in ontemporanea con altre 18 località estere, come Parigi, Barcellona, Berlino, Francoforte ed altre ancora.

Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition

Il pezzo forte di questo week-end però è la “Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition”, un grande omaggio al genio di Leonardo e alla sua inconsumabile vena inventiva. A Roma, le porte per questa straordinaria esibizione sono aperte dallo scorso 26 dicembre. Al suo interno, potrete visitare tutti i suoi studi anatomici che Leonardo da Vinci realizzò sulla base della propria esperienza. Davvero da non perdere.