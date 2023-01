Mostre e musei sono aperti il 6 gennaio 2023 a Roma? Gli orari nel giorno della Befana

La Befana sta per arrivare e coloro che hanno deciso di restare in città possono fare incetta di eventi ed opportunità. Infatti, in giro per la Capitale sono numerose le iniziative a cui è possibile prendere parte e un posto certamente di rilievo è occupato dalla cultura. Nonostante la giornata di festa, l’amore e la passione per i luoghi della cultura non si fermano. Anzi, forse è proprio in queste circostanze che emergono in tutta la loro forza e vivacità. Se anche voi per la Befana non volete perdere l’occasione di visitare gli storici luoghi della Capitale, nonché mostre e musei, non vi resta che proseguire la lettura dell’articolo. Al suo interno troverete una piccola rassegna delle mostre e dei musei che è possibile visitare a Roma il giorno dell’Epifania.

Cosa fare a Roma il giorno della Befana? Le mostre e i musei aperti

Torna il tradizionale appuntamento del Natale nei Musei! Dal 23 dicembre e fino all’8 gennaio è possibile prendere parte ad un ricco programma di mostre, eventi ed attività didattiche. In queste festività è dunque possibile riscoprire il patrimonio culturale della Capitale sia attraverso le mostre temporanee che si trovano nei principali musei a pagamento sia quelle ospitate nei piccoli musei ad ingresso gratuito. È poi bene ricordare che l’ingresso nel Sistema Musei di Roma Capitale è sempre gratuito per i possessori di MIC Card, eccezion fatta per le mostre di Lucio Dalla, Anche se il tempo passa al Museo dell’Ara Pacis, Roma Medievale. Il volto perduto della città al museo di Roma a Palazzo Braschi, gli spettacoli al planetario (per i quali è previsto un biglietto ridotto), e la visita immersiva al Circo Massimo previo la realtà aumentata e virtuale.

La mostra ‘Donne di altri pianeti e pesci volanti’

In occasione della Befana segnaliamo poi la mostra: ‘Donne di altri pianeti e pesci volanti’ presso la casa d’aste Capitolium Art, in via delle Mantellate 14/b. Tutto ha inizio da un vecchio baule e da un manuale di medicina del 1958 dove donne dai corpi non conformi vengono spogliate ed etichettate secondo delle categorie: magre, grasse, malate, mascoline, storpie. Una mostra senza dubbio suggestiva e che fa riflettere.

La mostra per i 70 anni di ANAC

L’Associazione Nazionale Autori Cinematografici, ANAC, per festeggiare i suoi 70 anni sbarca nella Capitale con la mostra: ‘L’Onda Lunga. Storia extra-ordinaria di un’associazione’. Il percorso espositivo realizzato in collaborazione con la Casa del Cinema e curato da Italo Moscati ed Alessandro Rossetti, racconta la storia di ANAC e dei suoi protagonisti attraverso fotografie, disegni, testi brevi e video interattivi. La mostra si tiene presso la Casa del Cinema di Roma fino al prossimo 8 gennaio, l’ingresso è gratuito.