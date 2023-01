Epifania a Cinecittà World, cosa fare il 6 gennaio: eventi e spettacoli nel giorno della Befana

Ci siamo, manca davvero poco alla festa dell’Epifania. Dopo il grande successo di Capodanno con oltre 20mila presenze, domenica 8 gennaio si chiude la stagione 2022 di Cinecittà Word che riaprirà i battenti a marzo. Questi pertanto, sono gli ultimi giorni utili di gennaio per programmare una vista al parco divertimento capitolino. Ma quali sono gli eventi e gli spettacoli in programma a Cinecittà Word per il giorno della Befana?

Gli eventi di Cinecittà Word nel giorno della Befana

In occasione della Befana, i re magi faranno il loro ingresso nel presepe del Cinema di Cinecittà Word, benedetto da S.E. Mons. Dario Gervasi il giorno di Natale. L’Epifania potrà essere poi festeggiata nella suggestiva cornice di ‘Gans of New York’ tra musical, luci, spettacoli a tema e numerose attrazioni. Veniamo adesso al cibo chi non ha avuto tempo di preparare la solita calza potrà rimediare con carbone e caramelle ai mercatini di Natale. Non mancheranno poi per i più golosi leccornie di vario genere e piatti tipici della tradizione. E i bambini? Per i più piccoli, la festa della Befana a Cinecittà Word sarà all’insegna della magia e del divertimento, a partire dall’incontro con Babbo Natale e i suoi aiutanti fino ad arrivare nel suggestivo Regno del Ghiaccio.

Pista di pattinaggio, luminarie e montagne russe

Qui i più piccoli potranno scatenarsi in battaglie a palle di neve sulle montagne bianche del playground. Davvero un’atmosfera senza pari quella che grandi e piccini potranno poi respirare sulla tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio, ‘Pattiniamo’. Ma non finisce qui. Per suggestive discese tra le luminarie come non fare un giro sullo scivolo di Natale? Mentre per i meno coraggiosi un giro su I-Fly, la montagna russa virtuale che fa fare il giro del mondo consegnando doni insieme a Babbo Natale e a soli 30 centimentri di altezza, è d’obbligo.