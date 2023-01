Ponte dell’Epifania 2023 in Italia: dove andare con i bambini

Il ponte dell’Epifania targato 2023 sta per arrivare. Avete già organizzato qualcosa o improvviserete sul momento? Sono davvero numerose le iniziative presenti in giro per l’Italia, c’è solo l’imbarazzo della scelta! Eventi, degustazioni, laboratori per i più piccoli e se è vero che la festa ‘dell’Epifania ogni festa porta via’, allora occorre godersi appieno questi ultimi giorni di relax lontano dal lavoro e all’insegna dell’allegria e dello stare in famiglia.

Festeggiare l’Epifania in Italia, le stime di Federalberghi

Per festeggiare al meglio la festa dell’Epifania non serve andare molto lontano. Anche l’Italia offre infatti delle meravigliose opportunità, nonché location davvero suggestive dove trascorrere la festa della Befana. Tanti infatti gli eventi che pullulano nella Penisola e che sono adatti anche alla famiglie, cosicché i piccoli di casa possano trascorrere una giornata davvero magica ed indimenticabile. Complice la presenza del ponte, secondo le stime di Federalberghi, circa un milione e 868 mila persone si metteranno in viaggio per la Befana. Tra le destinazioni preferite troviamo proprio l’Italia. Vediamo dunque adesso cosa fare e dove andare il prossimo 6 gennaio anche con i bambini.

La festa nazionale della Befana

Ci troviamo a Pesaro Urbino e precisamente ad Urbania, qui il 6 gennaio c’è una vera e propria festa nazionale in occasione dell’Epifania. Il piccolo borgo è infatti noto per essere il paese della simpatica nonnina ed in queste circostanza, le sue strade si riempiono di calze colorate. Vasto, inoltre, il programma per allietare la permanenza dei fortunati visitatori: spettacoli, laboratori, eventi, sorprese e chi più ne ha più ne metta! L’ingresso per gli adulti e i bambini a partire dagli 11 anni costa 5 euro mentre per i residenti è gratuito.

L’appuntamento in piazza a Verona

Passiamo adesso alla città di Verona. Torna qui, puntuale l’appuntamento in piazza Bra dove ogni anno il pomeriggio del 6 gennaio ci sarà lo spettacolare rogo con il successivo spettacolo pirotecnico. Un evento davvero emozionante e suggestivo che potranno senz’altro apprezzare anche i bambini.

“Che pasticcio di Befana” a Bologna

Andiamo adesso in Emilia Romagna e precisamente a Bologna dove il prossimo 6 e 7 gennaio a Fico ci sarà l’evento “Che pasticcio di Befana”. Si tratta di un percorso interattivo dove vengono raccontate alcune stranezze sulla simpatica nonnina mettendo alla prova i bimbi che si destreggeranno per farla tornare come noi tutti la conosciamo.

Epifania in Italia con i bambini, Firenze e la cavalcata dei Magi

Veniamo, infine, a Firenze. Qui nel giorno della Befana è possibile assistere alla tradizionale cavalcata dei Re Magi. L’appuntamento è fissato per il 6 gennaio alle 14.15 in piazza Pitti, di fronte a palazzo Pitti. Qui i Magi a cavallo intraprenderanno la loro cavalcata vestiti con i classici indumenti rinascimentali e si dirigeranno verso Ponte Vecchio, poi in piazza della Signoria ed infine in piazza del Duomo. L’evento è gratuito.