Dove andare il giorno dell’Epifania a Roma? Tutti gli eventi del 6 gennaio 2023

Natale e Capodanno sono ormai in archivio, ma all’appello manca ancora un’altra festività con la quale concludere degnamente questo periodo magico inauguratosi con il 24 dicembre scorso: la festa della Befana 2023. E c’è anche una buona notizia: quest’anno arriva di venerdì, il 6 gennaio 2023, il che vuol dire che subito dopo ci aspetta anche un altro fine settimana di riposo e relax per molti, sebbene non per tutti.

Epifania 2023 a Roma, a Piazza Navona arriva la Befana: orari, spettacoli ed eventi in programma

Epifania 2023 a Roma: tutti gli eventi in programma

L’Epifania 2023 a Roma sarà davvero una giornata imperdibile, dal momento che ci saranno molti eventi pronti ad attenderci per trascorrere nel migliore dei modi, in famiglia o con gli amici, questo giorno. Quest’anno, infatti, la città di Roma torna a vivere senza restrizioni il 6 gennaio, con tantissimi appuntamenti in programma, tra cui cortei folkloristici, piazze in festa e tutte le tradizioni di una volta con le nuovissime edizioni. E voi cosa farete? Ecco una rassegna degli eventi migliori per trascorre la giornata di venerdì prossimo, 6 gennaio 2023, continuante a leggere!

La Befana a piazza Navona dopo due anni di stop

Un classico, un evergreen che ritorna finalmente dopo due anni di stop causa restrizioni Covid: la Befana in Piazza Navona si prepara a vivere una giornata sensazionale. Riapre dunque la festa più iconica di Roma, pronta ad accogliere i bambini e le famiglie, così come i turisti girovaghi che non vedono l’ora di festeggiare l’evento più atteso del Natale alla romana. Parliamo, ovviamente, di una delle piazze monumentali più celebri della Capitale che, per l’occasione, si riempirà di suoni, luci colorate, presepi, dolci e tanti giochi per bambini, senza contare gli spettacoli a cielo aperto. E ci sarà anche una sorpresa: la nonnina più famosa di sempre, con il suo carico di calze, atterrerà nella piazza, in sella alla sua scopa, con un’entrata spettacolare, accanto all’obelisco, per consegnare a tutti i bambini presenti dolci e caramelle prelibate. L’appuntamento è aperto a tutti, il 6 il 6 gennaio 2023 alle 10 in piazza.

Aperta la caccia ai Tesori della Befana

La Befana, però, non invita solamente a Piazza Navona. Il suo richiamo festivo chiama i bambini a raccolta anche per una vera e propria caccia al tesoro al Museo delle Carrozze d’Epoca di Roma. Tra canti, storie divertenti e indovinelli, i più piccoli potranno prendere parte insieme ad una ricerca magica, per trovare i dolci nascosti tra carrozze e slitte di ogni epoca. Solamente se riusciranno a trovare tutti i dolcetti nascosti e a riempire così le calze vuote, la Befana li ricompenserà con la sua comparsa in carne ed ossa.

La Befana di Villa Pamphili

Nella giornata di venerdì prossimo 6 gennaio 2023, ritorna dopo due anni anche l’evento gratuito “La Befana di Villa Pamphili” organizzata da VIVI – Villa Pamphili. Come già vi avevamo anticipato in un altro pezzo, ecco che ci sarà una mattinata davvero speciale dedicata ai bambini, per la precisione la sua III edizione al parco Villa Doria Pamphili, Via Vitellia 102 (Monteverde). Tutti bambini sono attesi per incontrare la vecchina più famosa delle feste di Natale, con tanti doni e dolciumi di ogni sorta.

“Viva la Befana”, corteo folcloristico in compagnia dei Re Magi

Una suggestiva rievocazione storica, tra cavalli e bande musicali che procederanno in una sfilata in via della Conciliazione e andranno avanti fino a piazza San Pietro, nell’attesissima giornata del 6 gennaio 2023. Ritorna, insomma, la grande manifestazione ”Viva la Befana”, con l’obiettivo di mantenere vivida la storica tradizione dell’Epifania, con tutto il suo apparato di simboli religiosi e folcloristici. Anche in questo caso, la partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutto il pubblico.

“La corsa del giocattolo” alla Terrazza del Pincio

Ora, invece, parliamo di un evento davvero tradizionale, che va avanti da tempo, essendo arrivata alla sua 45esima edizione: parliamo senza dubbio della rinomata ”Corsa del giocattolo”, la manifestazione non competitiva di marcia e corsa a passo libero per la lunghezza di ben 5 chilometri. Sarà aperta a tutti, sulla magnifica Terrazza del Pincio a Villa Borghese. Per poter partecipare, basterà portare con sé un giocattolo, anche usato ma in buono stato. I giocattoli che verranno raccolti saranno consegnati dalla Croce Rossa ai bambini degli Istituti per l’Infanzia e distribuiti anche in alcuni reparti pediatrici degli ospedali romani. Davvero un’iniziativa importante, per condividere anche con i meno fortunati questo giorno di festa.