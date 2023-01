Befana a Roma e nel Lazio, il programma degli eventi: ecco cosa fare nel giorno dell’Epifania

L’Epifania chiude i festeggiamenti delle festività natalizie. Un appuntamento atteso da molti l’arrivo della Befana, la vecchietta con il naso lungo e il mento aguzzo che va in giro volando su una scopa per portare a tutti i bambini regali nella notte tra il 5 e il 6 di gennaio. Dai tetti entra dal camino per lasciare regali e caramelle ai bambini buoni e cenere e carbone a quelli che, invece, buoni non sono stati. Sono diverse le iniziative in programma in tutt’Italia per festeggiare la vecchina, ma andiamo a vedere quali sono quelle a Roma e nel Lazio.

Torna in via della Conciliazione ‘Viva la Befana’

Il 6 gennaio, con ingresso libero, torna in via della Conciliazione a Roma ‘Viva la Befana’. Una rappresentazione con millequattrocento figuranti in costume, bande musicali e gli attesi Re Magi che portano i doni simbolici a Papa Francesco. Saranno protagonisti di questa edizione i Comuni di Cave, Genezzano e San Vito Romano che saranno chiamati a rappresentare la propria cultura, tradizione e storia.

Ma l’ambiente nel quale la Festa della Befana a Roma prende davvero vita è piazza Navona. Anche quest’anno la piazza prevede una serie di appuntamenti con giocolieri, acrobati, artisti di strada. Iniziative in programma da venerdì 6 gennaio fino a domenica 8 gennaio a partire dalle 10 del mattino fino a pomeriggio inoltrato.

Gli altri appuntamenti nel Lazio

Ma sono anche altri gli appuntamenti nel Lazio. In piazza del Popolo a Latina e in Corso della Repubblica nel villaggio di Natale allestito per trascorrere in allegria le festività, è previsto il 6 gennaio la festa della Befana, con numerose bancarelle metteranno in mostra dolciumi calze e giochi per la gioia di grandi e piccini. Anche a Rieti dove il calendario di appuntamenti per le feste natalizie ha preso il via il 13 dicembre, è atteso l’arrivo della Befana nella suggestiva cornice del centro storico della città. Sono tanti anche gli eventi previsti a Frosinone e provincia e tra gli altri: la ‘Biker Befana’. Si tratta di un evento al quale prenderanno parte club motociclistici che in corteo raggiungeranno in via Tiburtina le Suore Agostiniane per incontrare i bambini delle case famiglia.