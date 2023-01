‘Caro Babbo Natale, porta la pace in Ucraina e i trucchi per me’: la letterina di una bimba nel condominio commuove e diventa virale

Hanno aperto la cassetta delle letterine per Babbo Natale nel “condominio di via Virgilio 4 dove c’è l’albero gigante” e la letterina di una bambina, in particolare, ha colpito al cuore tutti coloro che hanno avuto il piacere di leggerla. “Una letterina di una bambina troppo dolce…” scrive sul profilo Facebook di ‘Sei di Albano Laziale se’ una dei tanti condomini della palazzina di via Virgilio.

Il condominio cerca l’autrice della letterina

Una lettera tanto dolce e commovente che i condomini hanno pubblicato “con la speranza che qualcuno di voi possa aiutarci a capire chi sia in modo da esaudire un suo desiderio (anche se in ritardo). Vorrà dire che lo esaudiremo per la befana…”. Chiede dei giochi la piccola, ma prima di tutto “l’amore nel Mondo e soprattutto in Ucraina”. Una piccola consapevole del dolore che il conflitto sta comportando per il popolo ucraino, tanto da aver indicato tra le sue richieste che possano vivere nell’amore. Un’istanza particolarmente tenera e delicata che tiene conto prima di un bisogno supremo, poi di quelle che sono i suoi desideri. Piccoli doni quelli che la bambina ha chiesto per sé stessa per “una brava bambina anche se a volte un po’ capricciosa” ha chiesto a Babbo Natale un gioco e “tante maschere e prodotti per il viso”.

I condomini desiderano regalare alla piccola giochi e maschere per il viso

Regali che il condominio di via Virgilio 4 ha deciso di farle avere, ma non riesce ad individuare la piccina e spera che qualcuno possa riconoscere la scrittura della bimba così da farle arrivare i suoi regali dalla Befana. Tutti sono pronti a contribuire, qualcuno infatti commenta il post scrivendo: “Disponibile a contribuire se serve”. Un ulteriore cordone di amore quello che si è costruito intorno all’autrice della bambina che chiede la pace per l’Ucraina.