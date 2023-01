Ristorante offre il pranzo gratis ogni lunedì ai bisognosi: ma stavolta chiede l’aiuto di tutti, ecco come

La taverna di Dracula ha deciso di dedicare il proprio giorno di riposo ai più bisognosi. Il lunedì, normalmente dedicato alla distensione, al briefing settimanale e al riposo delle membra, sarà invece dedicato al nobile scopo, come fanno sapere i loro stessi proprietari con un post su Facebook, seguito anche da un video dove spiegano più nel dettaglio la loro proposta (pagina ufficiale). E dunque, a Tivoli, la Taverna di Dracula, molto nota in zona, che si trova in Via Mauro Macera 8, dopo aver offerto il pranzo di Natale alle persone sole, bisognose ed anziane, ha deciso che quel gesto non doveva rimare un punto isolato nel tempo.

La taverna di Dracula offre il pranzo gratis ogni lunedì ai bisognosi

Così, i titolari questa volta hanno pensato in grande, con lungimiranza, decidendo di avviare un disegno di aiuto per chi ne ha più bisogno, proponendo un vero e proprio pranzo solidale che verrà offerto ogni lunedì della settimana che, da giorno di riposo, diventerà un giorno ufficialmente dedicato ad aiutare i meno abbienti. “Quando si uniscono le forze e si collabora per un obiettivo comune, ogni piccolo gesto fa la differenza” – dicono dalla taverna con grande determinazione e voglia di fare. Questa volta, però, i titolari della taverna chiedono anche il supporto di tutta la comunità, per rendere realizzabile il loro progetto e fare in modo che la cosa duri nel tempo. Come fare? Per aiutare e supportare questa bellissima iniziativa, basterà fare un abbonamento di soli 0.99 centesimi effettuando l’accesso a questo link che vi porterà direttamente alla loro pagina ufficiale. Una proposta davvero grandiosa, per tutta la comunità, un gesto che fa sentire davvero la magia e il calore del Natale appena trascorso.