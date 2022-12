Scrive la lettera per Babbo Natale ma finisce a Pratica di Mare: ”Ecco Gabriele e i suoi regali”

La storia del piccolo Gabriele ci ha fatto vivere la vera magia del Natale in questi ultimi giorni. Il piccolo, con un metodo molto ingegnoso, aveva trovato il modo di spedire personalmente la propria letterina a Babbo Natale, da Bolzano con direzione Lapponia, nel laboratorio di giocattoli di Santa Claus. Ma durate il suo magico tragitto, la letterina si era fermata a Pratica di Mare, dove i militari dell’Aeronautica Militare l’hanno rinvenuta all’interno del perimetro dell’aeroporto.

La lettera del piccolo Gabriele per Babbo Natale

I desideri del piccolo Gabriele sono stati esauditi! La sua letterina per Babbo Natale era stata spedita qualche giorno fa, con un metodo molto particolare ed originale: legata con un filo a dei palloncini rossi con destinazione Lapponia. Dopo averla scritta e ripiegata con cura, Gabriele l’aveva lasciata andare col vento, con la speranza che potesse arrivare direttamente nel laboratorio di giocattoli di Babbo Natale, ma il vento aveva deciso per un’altra destinazione: Pratica di Mare. La lettera, ricordiamo, era partita da Bolzano.

Babbo Natale esaudisce il desiderio di Gabriele

Il prezioso documento era stato ritrovato, sul posto, tra Pomezia e Torvaianica, dentro il perimetro dell’aeroporto militare dal personale della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale, che hanno quindi deciso di prendere il posto di Santa Claus, per un giorno, o meglio di informarlo dell’accaduto. Sono stati proprio i militari, infatti, ad avvertire immediatamente Babbo Natale, rendendo la lettera pubblica, così che non avesse più scampo. Babbo Natale, poi, ha fatto sapere di essere molto indaffarato a consegnare i doni a tutti i bambini del mondo, e ha chiesto così un piccolo aiuto: questa volta ha delegato l’Aeronautica Militare per la consegna del regalo tanto desiderato da Gabriele che, come dice lui stesso nella lettera, “è stato bravissimo”. A giudicare dal suo entusiasmo, pare proprio che il suo desiderio sia stato esaudito con successo. Grazie a te Gabriele, e al personale militare, per averci fatto vivere questa bella storia di Natale.