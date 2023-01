Epifania 2023 a Roma: ecco tutti gli eventi nella Capitale e nel Lazio per festeggiare con i più piccoli

La Befana vien di notte, dice la filastrocca… e, dopo Natale e Capodanno, ecco che l’Epifania è ormai alle porte e Roma si colora di eventi per accogliere la gioia dei bambini. Se ancora non hai deciso cosa fare il 6 gennaio 2023, ecco la lista di tutti gli eventi in programma a Roma e nel Lazio per concludere al meglio questo periodo di vacanze, fra una scorta di caramelle e allegria.

Cosa fare a Roma per l’Epifania 2023

Per l’Epifania Roma si colora di eventi per i più piccoli (e non solo), in modo da salutare questo periodo di festività e iniziare a pieno il nuovo anno. Alcune idee per la Befana a Roma sono:

Visita guidata nei sotterranei di Piazza Navona

Laboratori per bambini al Museo Civico di Zoologia dalle ore 17

Abracadabra Show a Roma con gli illusionisti più bravi del mondo, ore 17

La befana a Piazza Navona

La befana finalmente torna a volare su Piazza Navona, tradizionalmente è l’evento di gennaio più atteso da grandi e piccini. La magia e l’atmosfera sono incredibili e ogni anno ci sono migliaia di persone in piazza. Quest’anno i festeggiamenti si terranno in grande: in Piazza ci saranno tre giornate di festa: 6,7 e 8 gennaio, dalle 10 del mattino fino a tarda serata. Con spettacoli, performance e intrattenimento per bambini. Saranno presenti anche i calciatori dell’AS Roma che aiuteranno la befana.

La corsa per la Befana

L’A.S.D, Roma Road Runners Club, con il patrocinio della Regione Lazio, organizza la 29esima edizione di “Corri per la Befana“, una gara competitiva di 10,100 km e nella stessa manifestazione, 2 attività ludico motorie non competitive (passo libero o corsa): una di 10,100 km e l’altra di soli 3 km. Le gare si svolgeranno al Parco degli Acquedotti.

Cosa fare nel Lazio per l’Epifania 2023

Anche fuori Roma sono stati organizzati alcuni eventi per festeggiare la befana 2023. Una delle feste più importanti sarà al Castello Odescalchi di Bracciano, dove la Befana terrà uno spettacolo per far divertire i più piccoli, dalle 11 del mattino alle 15. A Latina torna la MotoBefana con il simpatico corteo dei centauri mascherati da Befana per la ventunesima edizione della parata. A Ciampino ci sarà l’imperdibile concerto dell’Epifania a partire dalle 18.30. Rimarranno aperti gran parte dei musei in tutta la regione e si prospetta bel tempo per le passeggiate nel verde. Insomma, le idee per una giornata di divertimento non mancano!