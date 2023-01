Quali sono le farmacie di turno aperte a Roma e nel Lazio giovedì 6 gennaio 2023? Gli orari per il giorno della Befana

Il nuovo anno è iniziato e la festa della Befana si avvicina. Come per ogni festività non tutte le farmacie saranno aperte venerdì 6 gennaio, è bene quindi sapere per tempo quali saranno quelle di turno nel territorio. Un mal di testa improvviso o una leggera influenza, non si può mai sapere. Anche durante la festa dell’Epifania le farmacie saranno un luogo imprescindibile per molti cittadini. Di seguito riportiamo tutti i turni e gli orari delle farmacie aperte il 6 gennaio 2023.

Le farmacie di turno aperte il 6 gennaio 2023

Allo Statuto (Via dello Statuto, 35/b) 8.30-20 anche notturno

Piramide Cestia Iofarma (Piazza di Porta San Paolo, 9) tutto il giorno

Trastevere (Viale Trastevere, 80/h) 8.30-20 anche notturno

Gellini, Dr.a Cristina Fabro (Corso d’Italia, 100) tutto il giorno

Cola di Rienzo (Via Cola Di Rienzo, 213/215) 8.30-19:30, anche notturno

Portuense (Via Portuense, 425) tutto il giorno

Cipro H24 (Viale degli Ammiragli, 33) 8.30-19.30 anche notturno

San Stanislao (Viale Libia, 255) 8.30-19.30 anche notturno

Ponte Milvio (Piazzale Ponte Milvio), 8.00-21.00 anche notturno

Imbesi (Viale Europa, 80), 8.30-20.00 anche notturno

Della Serenissima (Via Prenestina, 365/E) 8.30-19.30 anche notturno

Queste sono solo alcune delle farmacie che resteranno aperte il 6 gennaio a Roma. Per vedere l’elenco completo di tutte le farmacie di turno nella Capitale o di quelle aperte in una zona specifica di Roma, cliccate su questo link e compilate il campo di ricerca inserendo “Roma” e il giorno di venerdì 6 gennaio 2023 (la stessa ricerca si può ripetere per gli altri giorni dell’anno). L’elenco potrebbe comunque presentare differenze rispetto agli orari effettivi delle farmacie, è sempre meglio contattare direttamente la farmacia più vicina per avere ulteriori informazioni.

Provincia di Roma, litorale, Castelli

Ecco le farmacie aperte in provincia, sul litorale romano e ai Castelli. Ad Ardea la Bartolomucci Dr.a Roberta Francesca Bartolomucci a Nuova Florida (00.00-8.30). Ad Albano Laziale operativa la Centrale Dr. Alessandro De Marchis (8.30-19.30, anche notturno). A Pomezia aperta la Comunale 6 (00.00-8.30).

Farmacie aperte a Latina e provincia

Per quanto riguarda la Provincia di Latina ecco le farmacie aperte venerdì 6 gennaio 2023. Ad Aprilia sarà operativa la farmacia Braconi Dr.a Fiorella Savo (00.00-8.30). A Cisterna di Latina sarà di turno la farmacia Sant’Antonio Dr.a Silvia Serone (00.00-8.30); a Latina la Comunale 2 in Viale John Fitzgerald Kennedy, 42 (00.00-8.30); la San Carlo a Sezze in Via Marconi, la Nobili a Cori in Via Don Giovanni Minzoni, 105; a Sabaudia la Litoranea su Via Litoranea, 19296. Per tutte le altre località si può inserire il nome della città nel campo di ricerca nel link.