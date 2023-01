Meteo Epifania 2023 a Roma e nel Lazio: che tempo farà il 6 gennaio 2023, le previsioni

Il ponte dell’Epifania targato 2023 sta per arrivare. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal punto di vista meteorologico, delle previsioni del tempo? Molti infatti gli italiani che si metteranno in viaggio proprio per il ponte delle Befana e. onde evitare spiacevoli inconvenienti, è sempre bene consultare il meteo così da godersi appieno la giornata di festa in compagnia della propria famiglia e dei propri amici.

Befana 2023 in Italia, cosa fare nel weekend per l’Epifania: tutti gli eventi in programma

Le previsioni del tempo per la Befana a Roma e nel Lazio

Per il giorno dell’Epifania, la presenza di correnti umide dal Tirreno porterà ancora delle nubi sulle coste e in pianura, con qualche banco di nebbia sul Frusinate. Dunque, nonostante la presenza di qualche nube, il clima resterà decisamente mite per il periodo. Infatti, la fase stabile ed anticiclonica delle ultime settimane a Roma e nel Lazio ha riportato delle condizioni climatiche tipicamente primaverili. Previste, inoltre, schiarite nelle ore centrali della giornata soprattutto sulle zone interne. Il clima sarà mite anche sugli Appennini. Tali condizioni rimarranno stabili fino a sabato, con un tempo che sarà in prevalenza asciutto.

La perturbazione

Previsto invece per domenica 8 e lunedì 9 gennaio l’arrivo nella penisola di una rapida perturbazione atlantica che porterà ad un peggioramento delle condizioni climatiche. Previste piogge sparse su gran parte del territorio e rovesci sull’Appennino. Per quel che riguarda le temperature, resteranno ancora sopra le medie del periodo, soprattutto le massime.