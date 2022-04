Moto GP Austin, Moto GP diretta qualifiche: dove vederle in tv, orari e canali

Moto GP Austin, sono in programma oggi le qualifiche del GP delle Americhe che assegneranno la quarta pole position del Mondiale della Moto GP 2022.

Moto GP Austin: oggi le qualifiche

È fissato alle 21.10 l’orario di inizio, con i piloti che stabiliranno la griglia di partenza della gara che si terrà invece domani, 10 aprile.

È possibile vedere le qualifiche del MotoGP di oggi in diretta tv su Sky oppure in chiaro su Tv8 a partire dalle 21.10.

I favoriti

Venerdì si sono tenute le prove libere e i favoriti per la pole position sembrano essere le Ducati con Zarco e Miller che hanno preceduto anche Quartararo, campione del mondo in carica. Da non sottovalutare anche Marquez che è tornata a gareggiare dopo la diplopia e i piloti Suzuki Rins e Mir.

A che ora e dove poter guardare le qualifiche del moto GP Austin

Come accennato, le qualifiche del GP delle Americhe su circuito Austin iniziano alle 21.10, ora italiana. Un orario certamente non usuale dato che, a causa del fuso orario negli Stati Uniti saranno le 14.10. Le qualificazioni in corso oggi, definiranno la griglia di partenza della gara di domani che che si giocherà alle 20.30.

Fu Pecco Bagnaia in sella alla sua Ducati a qualificarsi nella top class dell’ultimo moto mondiale avvenuto a Austin nel 2021.

Le qualifiche del Moto GP di Austin saranno trasmesse in diretta e in live streaming su Tv8 e Sky. Chi possiede l’abbonamento può gustarsi la qualifica sui canali Sport Uno e Sky Sport Moto GP HD e anche in streaming con l’app SkyGo.

Inoltre, le qualifiche di oggi saranno trasmesse in diretta anche in chiaro su Tv8 a partire dalle 21.10 e saranno precedute da quelle della moto 2 e seguite da quelle della moto 3.