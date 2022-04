Moto GP Argentina, diretta qualifiche: dove vederle in tv, orario e canali

Nuovo appuntamento con la Moto GP che torna in Argentina dopo un’assenza durata ben tre anni. Oggi, sabato 2 aprile 2022, sono in programma le qualifiche mentre domani si svolgerà la gara. Si tratta del terzo appuntamento del motomondiale dopo Qatar e Indonesia.

Nuovi orari libere e qualifiche oggi

L’evento non è iniziato però sotto i migliori auspici. A causa di un ritardo per un doppio guasto areo infatti molti materiali necessari ai team in gara sono arrivati in ritardo tanto che si è reso indispensabile un cambio di programma. Niente sessione di libere ieri, venerdì, e due turni di sabato a cui seguiranno le qualifiche con i tempi delle due sessioni decisivi per accedere subito alla Q2.

Questo il programma completo delle prove libere che sarà molto serrato:

Ore 17.35: prove libere 1 Moto GP

Ore 20.40: prove libere 2 Moto Gp

Ore 22.05: qualifiche Moto Gp

Dalle 13.00 invece via anche alle libere della Moto 3 e Moto 2 che si alterneranno fino alle qualifiche vere e proprie in programma per la prima alle 18.50 e per la seconda alle 19.45.

Dove vedere la Moto GP in tv

L’appuntamento, secondo gli orari rimodulati a causa degli imprevisti sorti nell’organizzazione del weekend, sarà trasmesso su Sky e su Now Tv. Programma disponibile anche sulla piattaforma streaming Now Tv.

Il programma di domani con le gare di Moto Gp, Moto 2 e Moto 3

Domani, domenica 3 aprile 2022, invece spazio alle gare. Si parte alle 14.30 con i warm up. Poi alle ore 17.00 via alla Gara Moto 3 e alle 18.20 alla Moto 2. In serata, dalle ore 20.00, la Moto GP. A seguire il consueto post gara con tutte le interviste e l’analisi di quanto accaduto. Diretta sempre su Sky Sport e in differita su Tv8.

