MotoGP 2022, classifica piloti e costruttori aggiornata ad oggi

MotoGP 2022. E’ ufficialmente iniziato il motomondiale per l’anno 2022, con tante novità e tracciati vertiginosi tutti da assaporare durante le prove libere e, soprattutto, le gare ufficiali. L’adrenalina è a mille, e i piloti sono davvero in forma, si prospettano grandi emozioni. Quest’anno, tra le novità (in negativo), non ci sarà il mitico Dottor Rossi. Gli appassionati ne dovranno fare a meno, ma lo spettacolo sarà comunque assicurato.

MotoGP 2022: tornano le grandi emozioni

Tra i grandi piloti, non mancherà di certo Fabio Quartararo, che tenterà in tutti i modi di bissare il titolo di quest’anno, nella sua continua lotta con la Ducati di Pecco Bagnaia. C’è grande curiosità nell’aria anche per le condizioni di Marc Marquez, il quale è alle prese con il ritorno in sella dopo il problema della diplopia.

Tutte le tappe di quest’anno

Il calendario per quest’anno è ufficialmente partito il 6 marzo, con il GP del Qatar a Losail e arriverà direttamente al 6 novembre 2022 per la gara finale nel circuito di Valencia. Un mondiale mozzafiato che passerà attraverso 21 tappe e 18 paesi coinvolti, soprattutto la Spagna che ospiterà la bellezza di 4 gare durante il tour: Jerez, Montmelò, Aragon e Valencia.

Il ritorno in Argentina e Australia

A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, torneranno tra le tappe del GP anche Argentina, Finlandia, Giappone, Thailandia, Australia e Malesia, che sostituiranno i Gran Premi di Doha, Stiria, la riedizione del GP di Misano Adriatico e quello dell’Algarve. In Italia, invece, si correrà al Mugello, come da tradizione, nel giorno del 29 maggio e a Misano il 4 settembre.

Criteri per assegnazione punteggio

Di seguito, il criterio di assegnazione punteggi che verrà impiegato quest’anno:

1° posto – 25 punti; 2° posto – 20 punti; 3° posto – 16 punti; 4° posto – 13 punti; 5° posto 11 punti;

6° posto – 10 punti; 7° posto – 9 punti; 8° posto – 8 punti; 9° posto 7 punti; 10° posto– 6 punto;

11° posto – 5 punti; 12° posto – 4 punti; 13° posto – 3 punti; 14° posto 2 punti; 15° posto – 1 punto;

Per l’assegnazione dei punti relativi al “Titolo Costruttori”, invece, ci si baserà sempre sul punteggio assegnato ai piloti, ma si sommano solo i punti conquistati dal migliore piazzamento per gara di ogni scuderia.