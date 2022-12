Musei vaticani a Roma: orari di apertura, prezzi dei biglietti e cosa vedere

Con l’avvinarsi delle festività, i cittadini avranno più tempo per visitare le bellezze di Roma, cominciando magari dall’immenso polo artistico dei Musei Vaticani. Situati all’interno dello Stato della Città del Vaticano, è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00, con l’ultimo ingresso per i visitatori programmato per le ore 16.00. Ogni ultima domenica dele mese, invece, lo storico sito artistico del Vaticano è aperto dalle ore 9.00 alle ore 14.00, con l’ultimo ingresso programmato alle ore 12.30 e con ingresso gratuito.

L’offerta per visitare i Musei Vaticani

Per visitare il sito culturale della Città del Vaticano, è possibile prenotare una visita guidata, che sappia spiegare a visitatori e turisti le bellezze riposte all’interno del museo. Per il mese di Dicembre 2022, i biglietti sono già andati tutti esauriti sulla piattaforma del sito ufficiale dei Musei Vaticani. Dopo le festività di Gennaio 2023, al contrario, sarà possibile prenotare gli ingressi, tranne nelle giornate del 1 gennaio, 8 gennaio, 15 gennaio e 22 gennaio, ovvero le prime quattro domeniche del primo mese dell’anno nuovo.

Usciti dalle festività natalizie, sarà possibile riprenotare i biglietti. Le offerte messe in listino dal polo museale della Città del Vaticano, prevede la vendita dei biglietti a singole persone o a gruppi formati al massimo da 10 soggetti. Qui, è possibile comprare i seguenti biglietti:

In entrambi i casi, come menziona lo stesso sito ufficiale dell’immenso museo vaticano, i biglietti non sono rimborsabili in caso non ci si può recare all’appuntamento per la visita.

Come si fa a comprare i biglietti e cosa prevede la visita?

Scopri le collezioni dei Musei Vaticani e ammira l’eterna bellezza della Cappella Sistina. Biglietti di ingresso ai Musei Vaticani e Cappella Sistina.

Biglietto Intero: € 17,00

Biglietto Ridotto: € 8,00

Diritti di prevendita: € 4,00

Audioguida (opzionale): € 7,00 disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e russo

Audioguida per bambini (Family Tour) dai 6 ai 12 anni (opzionale): € 5,00

Per l’acquisto on line occorre: una carta di credito e i nomi di tutti i partecipanti. E’ possibile acquistare un biglietto ridotto online per i ragazzi di età compresa tra 6 e 18 anni e gli studenti fino a 25 anni di età con International Student Card o libretto universitario (da presentare il giorno della visita).* Dopo la conferma verrà inviato il relativo voucher con il codice di prenotazione (si consiglia di memorizzarlo). Il giorno della visita verrà controllata la prenotazione tramite il codice a barre presente sul voucher che può essere mostrato anche in formato elettronico (smartphone o tablet).

Fino a 60 minuti prima della visita – una sola volta – è possibile modificare la data di prenotazione una sola volta previa disponibilità. Non è possibile apportare delle modifiche al numero delle persone. Le prenotazioni non sono rimborsabili. La Direzione dei Musei e dei Beni Culturali si riserva il diritto di chiudere un settore per cause di forza maggiore. La chiusura del settore museale non comporta alcun diritto al rimborso. Chi acquista un biglietto e/o servizio a tariffa ridotta senza averne titolo, dovrà provvedere all’integrazione di quanto dovuto per l’acquisto del biglietto e/o servizio a tariffa intera, nonché al versamento di € 1,00 a titolo di oneri amministrativi per ciascun biglietto e/o servizio acquistato.