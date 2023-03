Natalia Titova parla di Rosolino: ‘Non mi fido di lui, faceva il farfallone con tutte’

Ha parlato a cuore aperto della sua vita privata e del suo rapporto con il campione di nuovo, Massimiliano Rosolino. Natalia Titova, ospite di Mia Cerana nel programma ‘Nei tuoi panni’ su Rai 2 si è soffermata sul suo amore per la danza, ma non ha mancato di parlare anche del suo compagno di vita Rosolino.

Il successo in Ballando con le stelle e l’incontro con Rosolino

La Titova è di origine russa ed è riuscita a ottenere successo in Italia grazie al programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Un impegno che ha portato avanti per ben nove anni dal 2005 al 2015. Ed è proprio nel corso della trasmissione che la maestra di ballo conosce Rosolino nel 2006. Un amore nato piano piano, tra una lezione di ballo e un’altra per diventare una solida storia d’amore dalla quale sono nate due splendide figlia: Sofia Nicole e Vittoria Sidney.

Nonostante la storia lunga ormai 17 anni la Titova continua a non fidarsi dell’ex nuotatore

Nonostante l’amore e l’unione che caratterizzano la coppia, la Titova, nel corso del programma di Rai 2 ha voluto anche togliersi qualche sassolino raccontando come, nel corso dell’edizione di Ballando con le Stelle, alla quale ha preso parte anche l’ex campione di nuoto, quest’ultimo faceva il farfallone con tutte. Ma la maestra di ballo prima di uscire con quello che è l’uomo della sua vita ha voluto aspettare che finisse il programma. C’è voluto tempo anche perché lei si sentisse al sicuro con lui, non sapeva se era una storia legata semplicemente alla trasmissione. Qualche certezza in più è arrivata quando l’ha portata a cena con amici del nuoto.

Nonostante i 17 anni passati insieme, le due figlie, la Titova continua a non fidarsi di Rosolino. Non ritiene che sicuramente si comporti ‘bene’, ma la scelta della donna è, comunque, di lasciarlo libero per poter vivere lei stessa più serena.