NDG, chi è il cantante di Amici: vero nome, età, di dov’è, fidanzata, Panamera, Instagram

Il talent Amici di Maria De Filippi, dopo il successo dello scorso anno, è ritornato, ha riaperto i battenti. E ha accolto nuovi allievi, pronti a mettersi in gioco, tra ballo e canto. Tra di loro anche il cantante NDG, all’anagrafe Nicolò di Girolamo.

Il successo Panamera di NDG

NDG, all’anagrafe Nicolò di Girolamo, è giovanissimo, ha 22 anni, vive a Roma ed è un tifoso giallorosso. Non è certo un volto sconosciuto: il ragazzo, infatti, ha scalato le classifiche con la sua Panamera, un brano rap. Brano che ha superato quasi 5 milioni di stream. NDG si è già esibito nella sua città, con vari live anche in giro per l’Italia e dal 2018 ha pubblicato ben 7 singoli su Spotify e nei digital store.

A 17 anni con Panamera è partito il successo, poi però tutto si è fermato. “Sono andato in crisi, ho pensato di abbandonare la musica, ma quando parte la base non resisto e parto” – ha detto durante la presentazione ad Amici.

Fidanzata, vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, non fa trapelare nulla dai social. E sembrerebbe essere single.

Instagram di NDG

NDG ha un profilo Instagram e con l’account @ndg.music vanta oltre 10 mila followers.