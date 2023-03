Serale Amici 22, chi è stato eliminato tra Federica e NDG? Cosa è successo sabato 18 marzo 2023

Dopo un percorso lunghissimo fatto di sfide, buste rosse, gare, esibizioni giudicate da esperti, il serale di Amici ha preso il via. Stiamo parlando del talent show di successo di Canale 5 che vede alla conduzione, ormai da anni, Maria De Filippi. Protagonisti giovani cantanti e ballerini, che sono riusciti ad aggiudicarsi il sì dei coach e a indossare la maglia d’oro: ma chi di loro è stato eliminato nella prima puntata di sabato 18 marzo? E cosa è successo?

Megan eliminata da Amici 22

Le prime due sfide sono state vinte dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, quella composta dai cantanti Aaron Cenere e Piccolo G e i ballerini Gianmarco Petrelli, Ramon Agnelli e Isobel. Come sempre, quindi, un talento ha dovuto lasciare la scuola. E la sfortunata, nella prima puntata, è stata Megan, ballerina del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Lei, che in questi mesi ha cercato di mettersi in gioco, ha dovuto abbandonare il talent nella prima puntata e ha dovuto, quindi, lasciare anche il suo ‘amore’. Megan ad Amici ha conosciuto e si è innamorata di Gianmarco: la loro storia d’amore, ovviamente, proseguirà fuori e lontano dalle telecamere.

Nel dettaglio, dopo la prima manche sono finiti al ballottaggio Megan, Cricca e Maddalena. Sì perché a sfidarsi sono stati gli allievi del team Zerbi-Celentano contro quelli di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Alla fine è stata Megan a dover lasciare il talent. Nella seconda manche, invece, Zerbi e Celentano hanno sfidato Todaro e Arisa e al ballottaggio con finiti Mattia, Wax e Federica, con l’eliminazione provvisoria di quest’ultima.

NDG e Federica al ballottaggio: NDG eliminato

Anche la terza sfida è stata vinta dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. E al ballottaggio, quindi, sono finiti NDG, cantante sostenuto da settembre da Lorella Cuccarini, e Federica, l’allieva di Arisa. Chi di loro, quindi, ha dovuto lasciare il talent show nel corso della prima serata? Ad essere eliminato alla fine è stato NDG. “Non me l’aspettavo”, ha dichiarato il concorrente subito dopo l’uscita dalla gara.